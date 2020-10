Újra felvette miniszter exférje nevét Rogán-Gaál Cecília

Rogán Antal és Gaál Cecília 2006 őszén ismerkedett meg egymással. Egy évvel később házasodtak össze, s Gaál Antal korábbi MDF-es országgyűlési képviselő lánya a vezetékneve elé odabiggyesztette a férjéét. Frigyük tizenkét évig tartott, 2019 novemberében jelentették be, hogy elválnak. Erre nem sokkal később hivatalosan is sor került.

Cecília azonban még egy jó ideig továbbra is Rogán-Gaál néven szerepelt, nemcsak a közösségi médiában, hanem a céges dokumentumokban. A nyilvánosan elérhető hivatalos adatbázisok tanúsága szerint a propagandaminiszter exe két társaságban tulajdonos. A reklámpiacon működő Nakama & Partners Kft.-ben a szavazati joga meghaladja az 50 százalékot, míg a világháló-portál szolgáltatást nyújtó Top News Hungary Kft.-ben minősített befolyással rendelkezik, ami legalább 75 százalékos tulajdoni hányadot jelent. Mindkét cég üzletrészén a volt miniszterfeleség az évek óta meglévő barátnőjével, Sarka Katával osztozik.

Idén július végén újra férjhez ment Cecília, Szendrei Dániel teniszezőhöz. Így mi sem tűnt természetesebbnek, minthogy megváljon az exe nevétől. Ez – mint azt lapunk elsőként kiszúrta – meg is történt. A cégbíróság mintegy három héttel az újabb igen kimondása előtt, július 2-án jegyezte be mindkét vállalkozásnál, hogy az üzletasszony újra Gaál Cecília Ágnes néven működik tovább. Más kérdés, hogy a közösségi médiában továbbra is Rogán-Gaálként szerepelt, vélhetően marketingszempontból.

Aztán e téren alig néhány héttel ezelőtt rövid idő leforgása alatt meglepő változásokra került sor. A cégbíróság szeptember 14-én a Top News-nál és a Nakama & Partnersnél is azt jegyezte be, hogy a propagandaminiszertől való válása után csaknem tíz hónappal ismét Rogán-Gaál Cecília Ágnes néven fut tovább. Ám még ugyanaznap kiderült, hogy tévedés történhetett – legalábbis erre következtethettek a kívülállók abból, hogy még huszonnégy óráig sem élt a névcsere, amikor még ugyanazon a napon, vagyis szeptember 14-én a cégbíróság ismét a Gaál Cecília Ágnes nevet jegyezte be.

Csakhogy következett az újabb csavar: egy héttel később, szeptember 21-én megint változás történt, Cecília vezetékneve előtt ismét megjelent a Rogán név. Egy héten belül immár másodszor. Ez azóta sem tűnt el, a cikkünk írásakor elérhető állapot szerint még mindig ez a helyzet.

A névváltoztatás törvényi indoklásától sem lehet okosabb az ember, kerülhet közelebb a névváltoztatási misztikum megfejtéséhez. A bejegyzések ugyanis a cégtörvény azon paragrafusa szerint történtek, miszerint „A természetes személyek nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján automatikusan, vagy a természetes személyek nyilvántartásából történő cégbírósági adatigénylés útján hivatalból jegyzi be a cégjegyzékbe a 38. § (3) bekezdése szerinti kapcsolati kóddal rendelkező természetes személy cégjegyzékben szereplő természetes személyazonosító adatainak és lakcímének változását.” Személyazonosító adatnak a családi és utónév, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel számít. Cecília lakcíme pedig évek óta nem változott, az egy, Budapest XII. kerületi, Felhő utcai ingatlanra mutat.