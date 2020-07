Vádat emeltek Töröcskei István korábbi bankvezér ellen

Az ugyanakkor fontos, hogy ez az ügy nincs összefüggésben a Széchenyi Banknál zajló eljárással, viszont 2014-ben egyszerre csődölt be a hitelszövetkezet és a bank. A lap felidézi: a pénzintézet betéteseit az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanította. Összesen 2705 károsultnak 8,9 milliárd forintot fizetett az OBA. Ezek háromnegyede magánszemély volt.

