Versenyképességi program: minden cég megkapja a támogatást

Mind a 806 vállalat megkapja a versenyképességi támogatást, amelyek pályázatot nyújtottak be a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz.

A programra 806 vállalat nyújtotta be pályázatát, amelyek a támogató szerződésekben eddig 377 milliárd forintnyi beruházást vállaltak, a kormány pedig ehhez több mint 170 milliárd forint állami támogatást biztosít. A magyar vállalatok jól használták ki az elmúlt hónapokat - húzta alá a miniszter.

