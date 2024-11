2,2 milliárdos minisztériumi hűtlen kezelés: tragikus hirtelenséggel halt meg az egyik vádlott

Újabb fordulatot vett az a szövevényes ügy, amelynek középpontjában egy 2,2 milliárd forint értékben elkövetett hűtlen kezelés áll – írta meg a 24.hu.

A cikk szerint ugyanis elhunyt a Székesfehérváron zajló eljárás negyedrendű vádlottja, Kovács P. Zoltán, akinek ügyvédi irodája 1,7 milliárd forintot kapott egy állami cégtől, és a feltételezések szerint ennek nagy részét egy panamai offshore cég számlájára utalta tovább.

Az ügy elsőrendű vádlottja a 2020-ban leváltott helyettes államtitkár, Nagy János, de egy hónappal ezelőtt az ügyészség megvádolta a milliárdos üzletembert, Nobilis Kristófot is, akinek fia jelenleg is államtitkár az agrártárcánál. Kovács P. Zoltán egyébként maga is a minisztérium jogelődje, a Földművelésügyi Minisztérium munkatársa volt még az első Orbán-kormány idején, közigazgatási államtitkári rangban.

A Kovács P. Zoltán elleni büntetőeljárást minden bizonnyal megszüntetik, amint a törvényszék hivatalosan is értesül haláláról, ám az irodája számláján maradt pénzt zárolják, és adott esetben el is kobozhatják.