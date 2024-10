Jó nagyot brüsszelezett a magyar agrárminiszter és megtalálta Magyar Pétert is

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az agrárminiszter videóüzenetében felidézte: a magyar kormány arról is döntött korábban, hogy a "válságok közepette" is növelni kell az agrártámogatásokat. Ezért Magyarország az EU-ban egyedülálló módon a nemzeti társfinanszírozás mértékét maximális szintre, 80 százalékra növelte. Ezzel a lépéssel a kormány megháromszorozta az agrárberuházásokra fordítható forrásokat, amelyek a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar megújítását és versenyképességének növelését szolgálják - fejtette ki.

A Közös Agrárpolitika forrásai elvonásának fenyegetésével nem lehet zsarolni a gazdákat, mert ez nemcsak a magyar gazdálkodók versenyképességét és mindennapi megélhetését veszélyezteti, hanem az élelmiszerár-robbanáshoz is vezethet, ami minden magyar embert érintene. Nem lehet kizárni egy olyan termelőt sem a forrásokból, akire az uniós szabályok bármilyen környezeti többletterhet raknak - hangsúlyozta.

"Brüsszel már szövetségest is talált Magyar Péter személyében, hogy megkárosítsák a magyar gazdákat és elvegyék a pénzüket. Magyar Péter támogatja a tervet, ezzel ismét bebizonyította, hogy Brüsszel embere. A Tisza Párt elnöke ugyanazt folytatja, amit a balliberálisok, nem a nemzeti érdekeket képviseli, "brüsszeli gazdáival hatalmas károkat akarnak okozni a magyar gazdáknak".

Nagy István kiemelte: Brüsszel azt tervezi, hogy átalakítja az agrártámogatásokat. Meg kell őrizni minden gazdának a területalapon járó forrásokat, és egyaránt biztosítani kell a vidékfejlesztési támogatásokat is - hangsúlyozta a tárcavezető.

