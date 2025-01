Akkorát emelkedtek a nyugdíjak, hogy az már a Holdról is látszik

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

már meg is rendeltem a 600-as Mercedesemet -azért nem Teslát, mert szélsőjobbostól nem veszünk autót – és át is utaltam a 3.2 %-os emelést, mint előleget

Pénteken megkapják, szombaton már a boltokban vissza is szedik.

Miért kell a nyugdíjasokból állandóan hülyét csinálni? Ilyen alapon a jogosan megkapott fizetések esetében is ekkora cirkuszt kellene. Már legalább három hónapja halljuk a 3,2 %-ot és még legalább a 2026-os választásokig is emlegetni fogják. Mintha ez egy kegy lenne. Nem kellene elfelejteni, hogy a mai nyugdíjasok jóval több gyereket neveltek és jóval több nyugdíjast „tartottak el” és nem 55 és 60 éves korukban mentek nyugdíjba. Le kellene már szállni a nyugdíjasokról. És az országgyűlési képviselők, miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok mennyi béremelést kapnak? Nekik mikor utalják a megemeltet? Biztos, hogy nem 3,2 %.

C. Zoltánné szerint:

A családi pótlékot nem emelte közel 18 éve, úgyhogy nem nagyon kellene háborogni. Aztán meg a kormány csodálkozik, hogy nincs születés... magyar nincs is!

Arról számoljanak mar az atyafik nekik mennyi havonta a plusz pénzük, hogy olyan jól megtudnak élni és még félre is tudnak tenneni, és nyaralni is tudnak Kovács úr, támogatni kell a nyugdíjasokat szégyelje magat!

Olvasóink többsége – tegyük hozzá jogosan – erőteljesen kifakadt a 3,2 százalékos nyugdíjemelésre. Bár még az is lehet, hogy Vitályos Eszter szóvívó által becsült idei infláció teljesülhet. Azonban az eltérő fogyasztói kosarak miatt és a jelentősen magasabb élelmiszer-infláció okán ez a nyugdíjemelés inkább csökkenést jelent az érintettek számára, mint szintentartást – t ekintettel arra, hogy az élelmiszer-infláció jóval magasabb szokott lenni, mint a KSH által jegyzett adat.

„És a nyugdíjasok minden forintot számon tartanak, tehát velük pontosan kell elszámolni. És azt hiszem, az élettapasztalatuk miatt jól is teszik, ha pontos elszámolást követelnek a kormányzattól, láttak ők már olyan kormányokat, amelyek nem adtak, hanem elvettek.”

