"Ha meg akar etetni minket a kormány, mindig kegyet gyakorol" – Járókelőket kérdeztünk az árstopról

Egyedülállókat kérdeztünk, de nem csak időseket. Többnyire értelmetlennek, egyesek átverésnek is tartották a néhány alapvető élelmiszerre vonatkozó árstop meghosszabbítását. Mindenki azt mondta, hogy szinte naponta mennek fel az árak és sokan mondták azt is, hogy ismeretségi körükben többen kénytelenek lemondani a gyümölcsről és néha még az alapvető zöldségekről is.

Általában kevesebbet vesznek a megszokott termékekből, valahogy összespórolják vagy segít a család. Némelyik megszólaló reménytelennek gondolja a harcot, hiszen szerintük a kereskedő más termékeken biztos behozza az árstop miatt kiesett bevételt.

