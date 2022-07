"Hol fognak szörfözni a NER-es újgazdagok, ha kiszárad a Velencei-tó?"

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Csütörtök és vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

„Tisztelt szerkesztőség!

Már vagy 30 éve lejárok a Velencei-tóra. Nagyon sokáig jobban szerettem, mint a Balatont. Kisebb is, közelebb is van Pesthez és a rendszerváltás után évekig nem volt zajos a környék. Van egy kis ladikom, vagyis volt, azzal mentem ki hajnalonként pecázni. Az északi oldalon elég nyugis volt minden, nem nagyon voltak strandolók és pláne nem mindenféle deszkások, meg szörfözők mint mostanában.

Már nem sokáig szórakozhatnak a szörfözők, egyszer csak nem lesz víz a tóban. Fotó: pixabay Már nem sokáig szórakozhatnak a szörfözők, egyszer csak nem lesz víz a tóban. Fotó: pixabay

Teljesen más lett itt a világ. Amerre csak nézek építkezések, rengeteg új ikerház, még 3-5 emeletes társasházak is megjelentek. Annyi az autó, hogy mozdulni sem lehet. Van egy hatalmas hotel és lesz is még, azt olvastam több helyen.

Mi van itt? Ki engedte meg ezt? Már egyáltalán nem üdülőövezet ez, egy csomó házat téliesítettek vagy átépítettek és lakóház lett belőlük. Rengetegen állandóan itt laknak, egyre többen gyerekestől költöztek ide. Azt olvastam az egyik helyi internetes oldalon, hogy nincs elég óvoda, iskola, az orvosok sem győzik, már aki itt maradt és nem ment külföldre.

Hallottam azt is, hogy a NER szépen leuralja már ezt a vidéket is, akárcsak a Balatont. Övék lassan már minden, szerintem a kempingek is el fognak tűnni, így volt ez a Balatonon is, Mészáros Lőrinc felvásárolta mindet és szállodákat nyit az egész parton. Ha meg nem ő, akkor a baráti köre. Nyilván ők szörfözgetnek itt a Velencei tavon is. Na de!

Megdöbbenve olvastam, hogy már csak pár centi hiányzik és elérjük az abszolút minimumot. Kellene valami megoldás, valami vízpótlás, és nyilván ehhez pénzre van szükség. Én nem tudom, hogy ez kinek a feladata, de az biztos, hogy nem az enyém. Szerintem ez országos ügy, úgyhogy a kormánynak kellene már lépnie, de egyelőre ezt nem nagyon látom, csak a sopánkodást.

Itt van aztán ez a kaja-kenu dolog. Már javában építik az óriási betonépületeket, megnéztem a nagy táblát: ez lesz a „Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia”. Pont az északi strandhoz közeli régi kemping helyén épül, a méretéből kiindulva több tízmilliárd forintba is kerülhet. Egyébként én az olimpiákon mindig a kajakosoktól és a kenusoktól vártam a legtöbb érmet, megkönnyeztem a sikereiket. Különben meg ott lesz nekik az evezőspálya, amit már évtizedek óta használnak. Nagyon sajnálnám, ha kiszáradna a tó és ők csak az új központ művizében edzhetnének.

Most persze kérdezhetnék, hogy hol fognak szörfözni a NER-es újgazdagok, ha kiszárad a Velencei-tó? De én miattuk nem aggódom. Majd szépen megszavaztatják a parlamentjükkel, hogy adjon az állam egy kis pénzt és minden megy az eddigi rend szerint. Viszont én ezt már nem várom meg, inkább megyek egy másik tóra. De nem mondom meg hova, mert nyugit akarok. Azt szeretik a halak is.

K. István”