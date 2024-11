Ki nem találná, mi még a közös Varga Juditban és Vogel Evelinben

Egy biztos, a mai technika sok mindenre képes: a CGI (Computer-Generated Imagery) képes arra, hogy egy-egy filmben a valódi színészt, annak hangját, mozgását és megjelenését egyszerűen helyettesíti. Ez a technológia ma már olyannyira fejlett, hogy sok esetben a szakemberek sem tudják később megállapítani, hogy egy adott jelenetben, hol veszi át a szerepet a számítógép.

Úgy tűnik, Magyar Péterre a kormányzati propaganda – időarányosan – minden korábbi ellenzéki szereplőnél többet költ. Azt tudjuk, hogy a valóság és a propaganda korábban is hadilábon állt, de ma már arra sem törekednek, hogy a negatív lejárató kampányokban van-e igazságmorzsa.

A lényeg az ellenzéki szavazók elbizonytalanítása és a kormánypárti szavazók elrettentése valami újtól. S bár lehetne valós veszélyekre, ellentmondásokra, hiányosságokra, negatív jellembeli vonásokra felhívni a figyelmet, akár Magyar Péter, akár a Tisza Párt kapcsán, mert bőven akad ilyen is, nem erre koncentrálnak.

Láthatóan ez már nem elég a kormánypárti propaganda részéről.

Már nem ágyúval lőnek verébre, hanem atombombával próbálják megsemmisíteni a viharfelhőket.

Sajnos ennek az áldozatai mi vagyunk: a szavazópolgárok

Ennél többet érdemelnénk, mint a bulvárnak a legalja: a trash-bulvár. Ezt kaptuk ugyanis a képünkbe. Bár sokszor említettük az elmúlt évekből, hogy ennél nincs lejjebb, sajnos az élet erre rendszeresen rácáfol.

Amikor az életszínvonal jelentősen zuhan, az állam nem képes működtetni az alapvető rendszereket, amikor a mindennapi megélhetés egyre szélesebb rétegeknek okoz komoly gondot, akkor mindig erőteljesebb terelésre van szükség…

Az elmúlt időszakban éppen a Fidesz magszavazóinak életszínvonala szenvedte el a legnagyobb csorbát. A nyugdíjak, fizetések elértéktelenedése, a szárnyaló infláció kimutathatóan a Fidesz bázisát érinti a leginkább.

Ráadásul a Coca-Cola mámorban, saját hányásukban fetrengő, migránsgettókkal teli nyugaton éppen hatalmas változás történt: a „töketlen”, „libsik” helyett a „békepárti”, „tökös” Trump került hatalomra, innentől kezdve oda sem lehet mutogatni…

Ma már nem elég a Soros, migráns „gonoszbrüsszel”…

Az sem lesz elég: „folytatjuk”

„No de Gyurcsány jobb volna?”

Gyurcsány népszerűsége sosem szárnyalt (ezért is volt megfelelő „ellenfél” a Fidesz számára), sőt mindig is az egyik legelutasítottabb politikus volt, de most a pártját is a bejutási küszöb alatt mérik: ott sem lehet ma már ellenségképet kreálni.

Az a kérdés meg igen veszélyes:

„No de Magyar Péter jobb volna?”

Mi van, ha ezen elgondolkoznak a Fidesz periféria szavazói is?

(Az ellenzéki szavazók már ott tartanak a mostaninál bárki IS „jobb volna”, a Fidesz magszavazói mozdíthatatlanok, de nem ez a többség.)

Térjünk vissza a címhez: mi is közös Magyar Péteren kívül Varga Juditban és Vogel Evelinben?

Varga Judit és Vogel Evelin

Fotó: Facebook

Magyar Péter volt barátnője olyan lakásban él, amit Vertán György adott kölcsön és Magyar Péter exfelesége, Varga Judit annak a cégnek dolgozik, ahol Vertán György a fő tulajdonos. Az pedig csak hab a tortán, hogy a Rogán Antal alatt működő állami cégen keresztül kapnak munkákat a Vogel Evelint segítő üzletember Vertán György cégei.

Ugyanis ehhez a cikkhez érkezett a legtöbb hozzászólás a héten:

Nézzük tehát, mit szóltak ehhez olvasóink:

Ilona lényegi meglátása:

Ez máris hosszabb, mint az Isaura volt a tévében! Különben is, dolgozni ki fog?

Sándor véleménye:

Amikor a „Peti” fiú **** akkor ha egy picit visszaemlékszel, akkor tudod, hogy minden baj volt Evelinkével a gazdáid propagandája szerint. Megjegyzem az alma nem esett messze a fájától, mivel a kedves mama 4 évet ült csalásért.

Edit megvizsgálat az információkat adózási szempontból is:

A lakás egy cég tulajdonában van, azaz a jogszabályok alapján amennyiben azt egy cég ingyenesen bocsátja rendelkezésre az mindkét fél részére adóköteles. Vogel Evelinnek be kell vallania, mint jövedelmet, hiszen ha nem fizet bérleti díjat egy cégnek az „ kvázi” bevétel.

Tamás:

Ez a nő még az öreg motoros NER-es kamufeleségeknél is ostobább

Gizella egy idézettel reagált:

„kiültek a vénasszonyok a padra, azt sem tudják, miről folyik a pletyka...”

Ágnes így látja:

Nemcsak anya van ott, hanem testvérei, akik világbajnok sportolók, stb. ! Nem védem Evelint, hanem elítélem, mivel kisgyerekes anyukaként közhírré tette a magánéletét, ráadásul zsaroló is! Csak a gyerekét sajnálom, aki ki van téve a közutálatnak, pedig nem tehet semmiről.

Feri meglátása:

ORBÁN VIKTOR LESÜLLYEDT A KOMMUNISTÁK SZINTJÉRE! „Hornék figyeltették a Fidesz vezetőit” – Napi Magyarország, 1998 Olvasd eredetiben a Parlament honlapján! https://www.parlament.hu/naplo36/124/n124_118.htm 1998-ban még Orbánékat hallgatták le a kommunisták, 2024-ben már Orbán hallgattatja le a politikai ellenfeleit!

László:

Evelinnek jár a pénz, adja már oda neki valaki, itt a tél kell a lábára az új csizma, ha nem fizet Magyar Péter, akkor fizessen a NER. Evelinnek egy mosolya többet ér mint 30 millió Ft, Magyar Péter annyiszor fizessen 30 milliót ahányszor Evelin rá mosolygott. Erről legyen nemzeti konzultáció! Ez jár Evelinnek!

Imre szerint:

Amikor Vona a neki beszóló nyuggerekneről ezt mondta: „ne szépítsük, a szemükben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt ” kapott hideget meleget. Petya meg egyenesen a saját nőjére uszította volna őket. Hívei természetesen ezt is – amúgy pedig bármit – megbocsájtanak neki, csak végre takarítsa már el a csútit! Aztán jöhet a NER 2.0. Természetesen saját oligarchákkal. Mészáros meg Tiborcz megy a levesbe...

Márta hozzászólása:

Ez a Tóni amilyen törpe, akkora nagy gazember! Teszi ezt kisebbségi érzésből! A szeme mindent elárul!

