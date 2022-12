„Miért néz bennünket mindig hülyének a kormány?” - olvasói levelek

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Szerkesztőségünk a beérkezett olvasói levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek minden beérkező levelet leközölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

Hiába a 15 százalékos emelés és a 13. havi nyugdíj, mindent felzabál az infláció. Fotó: Pixabay

„Nagyon megalázónak találom a 15 százalékos nyugdíjemelést. Kegyes hazugsággal, parasztvakítással nekünk tesznek szívességet, amikor a kormány nem hagyott fel a milliárdok osztogatásával a holdudvarának. 200 millió forintot vettek el megint a magyar nép megsegítésétől egy giccsparádéra. Több ezer milliárd folyik be a 27 százalékos áfából, túlárazott gáz- és villanyszámlákból. A kormány részéről semmilyen megtakarítás nincs, például fizetés, költségtérítés csökkentése. Utazgatások takarékossága (O.V. és Sz.P. magánrepülgetései)

Baráti üdvözlettel” Vágási Alla

„Nekem az a véleményem, hogy azok a nyugdíjasok kerülnek nehéz helyzetbe, akik sajnos a régi rendszerben éltek. Nem dolgoztak, most meg fizessen nekik több nyugdíjat a kormány. A lehetőség mindenki előtt ott van, nagyon sok munka van, csak nem szeretnek az emberek dolgozni. Persze, ha külföldre megy, akkor bezzeg tud keményen dolgozni. Külföldön sem könnyebb, csak az lenne nekik a jó, ha otthon néznék a tévét és minden az ölükbe hullana. A régi rendszerben ez volt, mindent elvittek a munkahelyről, ehhez szoktak. Külföldön nem szeretik a magyarokat, mert lopnak. Aki megdolgozott egész életében keményen, attól szeretnék, ha elvennék és odaadnák akik siránkoznak. Nem a rendszerrel van a probléma, hanem az emberek gondolkodásával. A kevésből is lehet spórolni, de ezt nem mindenki tudja.”

Deák Mária

„Tisztelt Cím! Önök biztos szaklapnak gondolják magukat. Akkor ilyen olvasói levelet, vagy kommentálnak, vagy le sem adják! Üdvözlettel: egy nyugdíjas. ”

Nagy László

„Nem tudom, miért néz bennünket mindig hülyének a kormány. Azzal kampányolt, hogy megvédi a nyugdíj reálértékét és a rezsicsökkentést. A csapból is ez folyt. Sajnos, sokan el is hitték. Minden évben milliárdokat lopnak el tőlünk is. Például utólagos nyugdíjkiegészítő. 2022 évben 14 százalékot adtak, amit beígértek. 23 százalék volt az éves infláció. 2022. novemberi és decemberi különbözetet hova tették? Orbán meg sem várta a KSH jelentését. Eldöntötte, hogy 2023-ban 15 százalékot ad. Ő adja. Na, ettől mindig kiakadok, úgy gondolja az állam pénze kizárólag az övé. Itt kezdődnek a gondok, sajnos itt tartunk.”

Fekete Anna