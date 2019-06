17 milliárdnyi közpénzt kapott a Fradi tavaly

A céges beszámolók után a civil szervezetek is nyilvánosságra hozzák az éves jelentésüket, így tett mások mellett az egyik legnagyobb múlttal és szurkolói bázissal rendelkező Ferencvárosi Torna Club is. A focicsapat mögött álló gazdasági társasághoz hasonlóan az egyesület is mínuszt volt kénytelen elkönyvelni. A 2017-es 197,7 milliós veszteség után tavaly -130,8 millió lett a tárgyévi eredménye. Ez annak köszönhető, hogy bár a bevételek a korábbinál valamivel magasabb szinten alakultak - 5,7 milliárd folyt be a kasszába -, a kiadások is növekedtek (5,8 milliárdra), így azok meghaladták a befolyó forintok összegét.

A gazdálkodási adatok mellett a közzétett dokumentumokban a befolyó támogatásokat is részletezik: a támogató, a támogatott cél, az időtartam és az összeg mellett a támogatás forrását (központi költségvetés, önkormányzati költségvetés, nemzetközi forrás vagy más gazdálkodó) és a felhasznált összegek. A több oldalon keresztül részletezett támogatások közül azokat vettük figyelembe, amelyeket a tavalyi évben kapott a Fradi. A támogatások ugyanis sok esetben úgy érkeznek, hogy azokat a naptári éven túlnyúlva a következő év első időszakában, netán több év alatt lehet felhasználni. Ebből kifolyólag történhet az meg, hogy például az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2017 év elején érkezett 590 millió forintos támogatásból tavaly 22,5 millió forintot költöttek el. Ennek a támogatásnak az időtartama ugyanis 2017.01.01 - 2018.03.31 volt.

A tárca ezt az összeget tavaly is a sportegyesület rendelkezésére bocsátotta: 590 millió forint érkezett a kiemelt sportegyesületek működésének támogatása címszó alatt, amit a dokumentum szerint teljesen egészében el is költött a Fradi. Mint írják, a támogatási szerződésben foglalt céloknak megfelelően, sportszakmai célokra és működési kiadásokra használták fel a pénzt. A szakosztályaik részére 223,1 milliót adtak tovább.

Az EMMI korábban említett 590 milliója mellett kaptak még 1 milliárdot hároméves időtartamra a fejlesztések támogatására, ebből tavaly semmi nem költöttek el, egy részét 2017-ben használták fel, és az idei évben tervezik a megmaradt összeg elköltését. Ugyanez mondható el arról az EMMI-től érkezett 14,9 milliárdról, amit a népligeti rekonstrukcióval összefüggésben kaptak. Az összeg felhasználása 2018.01.01 - 2020.12.31 között történhet, ám mint írják a szöveges részben, a Fradiváros I. ütemének II. részében tervezett beruházások támogatását szolgálja ez az összeg, ezek azonban még nem kezdődtek el, így a támogatás felhasználása még nem történt meg.

A központi költségvetésből évek óta kap pénzt a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési támogatás jogcímen. Tavaly a Fradinak 6,8 millió forint jutott.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól is jelentős nagyságú közpénz érkezett: 1,2 milliárd forint, amit szintén teljes egészében felhasználtak, a Fradi vagyonkezelésében álló ingatlanok fenntartására, működtetésére költötték el.

A tárcáktól érkezett 17,6 milliárd forint mellett a sportági szakszövetségektől is kapott még 42 millió forintot a Fradi, vagyis jelentős mértékben állami pénzekből gazdálkodik a sportegyesület. A szövetségeken keresztül a központi költségvetésből az úszók, az atléták, a birkózók, a vívók és a triatlonozók kaptak támogatást.

Nem maradtak el az önkormányzati támogatások sem:

a X. kerületi önkormányzatból 10 milliót,

a IX. kerületitől 50,5 milliót,

a fővárosi önkormányzattól 20 milliót kapott a Fradi.

A központi és önkormányzati költségvetések mellett gazdálkodói szervezetektől is érkezett némi támogatás, igaz, ezek nagysága aprópénz a büdzséből érkező adóforintokhoz képest. A legnagyobb tételt a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-nek köszönheti a zöld-fehér egyesület, amit utánpótlás-nevelés címén kaptak az állami lottótársaság támogatási programjának keretében. A második legnagyobb összeg, 18,6 millió forint a Provident Pénzügyi Zrt.-től érkezett, és ezt teljes egészében el is költötték. A cég a majdnem 20 milliót a Groupama Aréna megközelíthetőségének akadálymentesítésére adta. 10-10 millió forintot kapott a Fradi a Infodrops Consulting Kft.-től és a CYX Kft.-től.

Találni némileg furcsa tételeket is a dokumentumban. 250-250 ezer forint támogatást kapott az utánpótlás-nevelés az SBT Tans Kft.-től (helyesen STB Trans, a jelentésben valószínűleg elírás történhetett, hiszen SBT Tans nevű cégre egy hivatalos nyilvántartásban sincs találat) és a Trans Expert Kft.-től. A cégek érdekessége, hogy mindkettő tulajdonosa egy Tang Yucheng nevű magánszemély, akit idén április 16-ától 5 évre eltiltott a hatóság a tisztségviselői posztok betöltésétől. Mindkét adományozó cég már kényszertörlés alatt áll, aminek egyik oka feltehetően az éves beszámoló leadásának elmulasztása, hiszen mindkét társaság esetében 2016-ra vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok. Sem tavaly, sem idén nem töltötte fel a beszámolóját. Tang Yucheng az Opten nyilvántartása szerint meglehetősen "problémás" figura lehet, 23 cége van, melyből 12 kényszertörlés alatt áll, 10 esetében regisztrált negatív információ van, és mindössze egy problémamentesnek tűnő cége van, a 2017 legvégén alapított Golden Spring Hungary Kft. A 3 millió forintos jegyzett tőkével alapított cég fő tevékenysége éttermi és mozgó vendéglátás. A tavalyi évre vonatkozó beszámolót azonban ennél a cégnél sem sikerült még közzétennie.