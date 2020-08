275 milliós bírságot kapott a jegybanktól egy magánszemély

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott le annak áttekintésére, hogy a budapesti U. Attila végzett-e üzletszerűen - a hitelintézeti törvény szerint jegybanki engedélyhez kötött - betétgyűjtési vagy más visszafizetendő pénzügyi eszközök nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó tevékenységet.



A vizsgálat igazolta annak gyanúját, hogy U. Attila a Fireflies nemzetközi szállásközvetítői értékesítési rendszer termékeinek más személyek részére történő továbbértékesítésére hivatkozva számos magyarországi befektetőtől milliárdos nagyságrendű összegben vett át pénzeszközöket. Azokra mindössze 2-3 hónap alatt 18 százalékos hozammal megnövelt garantált visszafizetést ígért.



A valóságban azonban U. Attila a számára átadott összegekkel nem végzett semmiféle kereskedelmi tevékenységet, de időlegesen hatékonyan hitette el a befektetőkkel, hogy az által ígért ügyletek valóban megtörténtek. A magánszemélynek nincs, s nem is volt jegybanki tevékenységi engedélye betét vagy más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtésére, elfogadására.

Az MNB ügyfélvédelmi okokból végzésében már vizsgálata során, annak lezárultáig megtiltotta U. Attilának, hogy jogosulatlanul jegybanki engedélyhez, regisztrációhoz kötött tevékenységet végezzen. Emellett a befektetők számára az MNB figyelmeztetést is közzétett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, zároltatta a magánszemély bankszámláját, s a zárolt összeget, illetve a vizsgálatának helyszíni ellenőrzése alkalmával zár alá vett közel félmilliárd forintnyi készpénzt pedig átadta a nyomozó hatóságnak.Kivételes eredmény, hogy - a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (BRFK) való együttműködésnek is köszönhetően - összességében közel félmilliárd forintnyi befektetői ügyfélvagyont sikerült megmenteni jogos tulajdonosaik számára. Intézkedéséről az MNB az alábbi helyen letölthető videót is közzétett.

Vizsgálatának megállapításai nyomán a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzése miatt az MNB ma közzétett határozatában 275 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki U. Attilára és véglegesen megtiltotta számára a jogsértő magatartás folytatását. A bírságösszeget a magánszemélynek természetesen nem az általa másoktól átvett pénzekből, hanem saját forrásaiból kell befizetnie. A jegybank több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben.A bírságösszeg mértékét súlyosbította egyebek közt, hogy a magánszemély kiemelt befektetői kockázatot idézett elő jelentős nagyságrendű forrásgyűjtésével, tevékenységét huzamosabb ideig végezte, jelentősebb számú befektetőt megtévesztve. U. Attila emellett a vizsgálat során valótlan, a tényállás feltárását meghiúsítani igyekvő állításokat tett. Enyhítő körülményt az MNB nem tárt fel.

A ma közzétett jegybanki határozat semmilyen formában nem érinti U. Attilának a befektetőkkel szemben fennálló, már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. Javasolt, hogy a károsult ügyfelek mielőbb jelentsék be polgári jogi igényüket az illetékes BRFK-nak.