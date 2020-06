A koronavírus-járvány a lakossági megtakarításokat is visszavetette

A hitelintézetek is nettó vásárlók voltak, állományuk a tranzakciók következtében 307 milliárd forinttal gyarapodtak. Ezen belül az állampapír-állományuk 310 milliárd, az egyéb (jelesül vállalati) kötvényekből álló portfoliójuk 3 milliárd forinttal növekedett, ami bőven kompenzálta, hogy befektetési jegyeik értéke 3 milliárddal, míg a jelzálogleveleiké 2 milliárd forinttal csökkent.

Emelkedett a tőzsdei részvények piaci értékes állománya is áprilisban, 327 milliárd forinttal, amelyek eredményeként a banki részvényeké 2 871 milliárd, a vállalatiaké 3 882 milliárd forintnyira ugrott, míg az egyéb szektoroké 37 milliárd forintot tett ki. A vezető papírok árfolyama emelkedett, a részvénypiaci kapitalizáció 5 százalékkal került feljebb az előző hónaphoz képest. Az árváltozás 340 milliárd forinttal növelte az állományt.

Mérséklődött a rövid lejáratú forint állampapírok közül a diszkontkincstárjegyek állománya is, 71 milliárddal, miután a 270 milliárd forint értékben lejárt sorozatok ellenében csak 199 milliárdnyit bocsátott ki és rá az ÁKK. Ennél is nagyobb mértékben, 233 milliárddal esett a kamatozó lakossági papírok állománya. A forintban denominált papíroknál a hozamok csökkentek, az árváltozás 192 milliárd forintot tett ki.

Ha azonban nemcsak a háztartásokat nézzük, hanem az intézményeket és a külföldi befektetőket, akkor azt látjuk, hogy az állampapírok állománya áprilisban 860 milliárd forinttal nőtt. Hosszú lejáratú állampapírokból 138 milliárd forintnyi járt le – két sorozat kifutásának köszönhetően –, amely összegnél azonban 70 milliárddal többet, 208 milliárdot vont be az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) hét új sorozat kibocsátása révén. Az aukciókon 337 milliárd forintnyi rábocsátás történt, miközben az ÁKK 45 milliárdért vissza is vásárolt. Az állampapírnak nem minősülő kötvények hó végi állománya 67 milliárd forintot tett ki.

Befektetési jegyekből is vettek ki ugyanakkor megtakarítást a magánszemélyek áprilisban, azok állománya ugyanis 23 milliárddal mérséklődött, míg a jelzálogleveleké 1 milliárddal apadt.

Az értékpapírok csoportján belül az állampapír-tulajdonukat csökkentették a legnagyobb mértékben, 125 milliárd forinttal a magánszemélyek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adataiból. Kivétel nélkül a rövid lejáratú sorozatokat tették pénzzé, azok állománya ugyanis 133 milliárddal csökkent, amiből az is következik, hogy az egyéb konstrukcióknál növekedésnek kellett bekövetkeznie. S valóban: a hosszú lejáratú, forintban kibocsátott állampapírok állománya (ilyen a szuperkötvénynek nevezett Magyar Állampapír (MÁP) Plusz és az inflációkövető államkötvény) 6 milliárd, a devizában kibocsátott papíroké 2 milliárd forinttal emelkedett.

