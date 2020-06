A legnagyobb olajcégek is érzik már, hogy közelít a benzinkorszak vége

Jelentősen visszafogta jövőbeli üzleti kilátásait a Shell és a BP is. Ennek közvetlen oka a globális üzemanyag-igény pandémia miatt bekövetkezett zuhanása volt, de a vállalatok új várakozásai túlmutatnak ezen az egy, pocsékba ment éven. Az is igaz viszont, hogy pusztán egy ilyen fordulat nem fogja megfékezni a klímakatasztrófát, ahhoz világszintű energiapolitikai irányváltás is kell.