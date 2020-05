A nemesfém lesz a következő nagy dobás?

A koronavírus-válság az árupiacokat is megmozgatta, több nyersanyag ára évtizedes mélységekbe zuhant. A nemesfémekre azonban a jegybankok és kormányok elképesztő segélycsomagjai nyomán fényes jövő várhat.

Évtizedek óta nem volt akkora esés a kőolaj piacán, mint március 6-án és 9-én, amikor értékének 40 százalékát veszítette el két nap alatt. Komoly recessziónak néz elébe az egész világ, ami jelentősen csökkenti az olajkeresletet. Az eddigi kitermelői megállapodások sem tudták olyan mértékben csökkenteni a termelést, mint ahogy rövid távon a kereslet visszaesett.

A WTI 20 dollár, illetve a Brent 30 dollár alatt sok éves összehasonlításban igencsak alkalmi vételnek tűnik. De az olaj tartása komoly technikai veszteségekkel jár. Így inkább olajtársaságok részvényeit, vagy ezekre szóló tőzsdei alapokat érdemes vásárolni.

Egy másik meglepő árupiaci esemény a 2019-ben még szolidan emelkedő nemesfémek idei hullámvasútja volt. A részvénypiacok mélyrepülésekor kezdetben az arany is esni, az ezüst, platina és palládium pedig egyenesen zuhanni kezdett. Hasonlóan a 2008-as forgatókönyvhöz. De 2011-2012-ben már többszörösét érték a 2008-2009-es szintnek a nemesfémek. Most is így lesz?

A teljes cikket a Piac & Profit áprilisi számában olvashatja.