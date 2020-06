A részvénypiacoknál is őrültebb táncot járt az olaj

A cikk a Piac & Profit magazin április-májusi számában jelent meg.

(Fotó: depositphotos.com) (Fotó: depositphotos.com)

Évtizedek óta nem volt akkora esés a kőolaj piacán, mint március 6-án és 9-én, amikor 46 dollár környékéről 27,20-ig is leesett a WTI típusú olaj. Értékének 40 százalékát veszítette el két nap alatt. Ez is hozzájárult azokban a napokban a részvénypiacok összeomlásához, természetesen a koronavírus rohamos terjedése mellett. A WTI olaj később 20 dollár alá is lesüllyedt, majd lassan elindult felfelé. Az esésnek két fő oka volt. Az egyik, hogy akkoriban vált világossá: a járvány lényegében megállíthatatlan, csak lassítani, enyhíteni lehet. A fő fegyverként használt karantén következtében pedig komoly recessziónak néz elébe az egész világ. Ez nyilván jelentősen csökkenti az olajkeresletet, annak ellenére is, hogy a nagy olajimportőr, Kína már a kilábalás jeleit mutatja.

Árháború indul

A közvetlen kiváltó ok azonban az volt, hogy a március 6-án zárult OPEC-találkozó eredménytelenül zárult. Az orosz fél nem fogadta el a javasolt kitermeléscsökkentést, mire a szaúdiak erőteljes kitermelésnövelést jelentettek be. Az orosz–szaúdi árháborúnak elnevezett küzdelem az OPEC újabb, áprilisi online értekezletéig tartott. De az akkor létrejött megállapodás sem tudta olyan mértékben csökkenteni a kitermelést, mint ahogy rövid távon a kereslet visszaesett. Így az olaj ára lapzártánkig nyomott maradt. A WTI 24 25 dollár, illetve a Brent 27 dollár körül sok éves összehasonlításban igencsak alkalmi vételnek tűnik, kevesebb mint felére esett az ára az idén. Magyar brókerek szerint számos hazai kisbefektető fantáziáját is megmozgatta.

Az olaj tartogatása azonban számos egyéb kockázat mellett komoly technikai hátránnyal jár. Ahogy a hasonló áresések idején, „szupercontango” alakult ki. A távolabbi határidők tehát sokkal drágábbak, mint a közelebbiek, ami a vevőknek folyamatos tartási veszteséget jelent. A mértéke a havi tíz-húsz százalékot is elérheti. Így, ha valaki az olcsó olajból szeretne részesedni, akkor inkább olajtársaságok részvényeit, vagy ezekre szóló ETF-eket (tőzsdei alapokat) érdemes vásárolnia.

Mindent adtak, a családi ezüstöt is

Egy másik meglepő árupiaci esemény a 2019-ben még szolidan emelkedő nemesfémek idei hullámvasútja volt. A részvénypiacok mélyrepülésekor kezdetben meglepő módon az arany is esni, az ezüst, platina és palládium pedig egyenesen zuhanni kezdett. Az ezüst 11 éves, a platina 16 éves mélypontra jutott. Pedig a nemesfémek hagyományosan menekülőeszköznek számítanak válságokban.

A leggyakoribb magyarázat a furcsa viselkedésre az volt, hogy a befektetők körében likviditási válság kezdett kialakulni. A részvénypiacokon elszenvedett határidős veszteségek fedezésére mindent adni kezdtek, aminek még valamennyire volt értéke. Hasonlóan viselkedtek egyébként a nemesfémek 2008-ban is. Az akkori pénzügyi válság, a Lehman-csőd először lefelé lökte az árfolyamukat, majd elindultak felfelé és 2011–2012-ben már többszörösét érték a 2008–2009-es szintnek.

Korlátlan lett a QE

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed gyakorlatilag korlátlan QE-t, mennyiségi könnyítést jelentett be 2020. március 23-án. Az eszközvásárlások bejelentésével percre pontosan a nemesfémek száguldani kezdtek. A világ nagy jegybankjainak és kormányainak óriási, több ezer milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagjaival most elképesztő összegek ömlenek a piacra, növelve a pénzmennyiséget.

Az összefüggés talán csak hozzávetőleges, de egyes szakemberek szerint az amerikai pénzmennyiség hosszú távon együtt mozog az arany árával. Elgondolkodtató, hogy a St. Louis Fed adatai szerint húsz év alatt, idén januárig 602 milliárd dollárról 3443 milliárd dollárra nőtt a monetáris bázis, azaz 5,7-szeresére. Az arany pedig 283 dollárról ment 1634-re, ez 5,8-szeres ár. A következő években pedig ez a pénzmennyiség meg is kétszereződhet, háromszorozódhat a mentőcsomagok hatására.

Április közepére a palládium és az arany már 2019 végi árszintje fölé került, az ezüst és a platina azonban még bőven az alatt járt. A folytatás sokismeretlenes egyenlet. A palládium és a platina főleg ipari fémek, ezeknek elsősorban a termelés visszaállása, a gazdasági növekedés tehet jót. Az ezüstnél is jelentős a szerepe az ipari felhasználásnak, de megtakarítási eszköz is. Az infláció, a pénzmennyiség, a kamatszint, a növekedés, az ipar és a fogyasztás, sőt a dollárárfolyam egyaránt befolyásolhatja a nemesfémek árát. De ha megismétlődik a 2009–2012-es forgatókönyv, akkor pár fényes év várhat a nemesfémekre.

Kifogyott az aranyból a BÁV

A veszélyhelyzet kihirdetése óta olyan mértékben megugrott a hazai kereslet a befektetési aranytömbök iránt, hogy alig több mint egy hét alatt a BÁV teljes rendelkezésre álló készletét felvásárolták – közölte a társaság. Volt olyan ügyfél, aki két kilogramm aranyat vett. A világ több országa átmenetileg kifogyott a befektetési célú aranyból, de az arany ékszerek és aranyérmék még kaphatók voltak.

Cukor, olaj és alkohol

„Mi lesz ebből a gyümölcsből, édesapám? – Ha anyád meggyógyul, lekvár, ha nem, pálinka” – mondja a régi vicc. Valami ilyesmi történik Brazíliában a cukornáddal is. Ha az olaj ára alacsony, akkor több nádat dolgoznak fel cukornak, így annak árát is lenyomják a termelők. Ha magas az olajár, akkor viszont többet készítenek a z üzemanyagként használt etanolból és kevesebb cukrot. Utóbbi kínálata csökken, ezért az ára felmegy. Bár az idén a kőolaj sokkal nagyobbat esett, mint a cukor, február végén a két termék egymással és az etanollal karöltve kezdett el zuhanni. Persze a cukor árában más tényezők is szerepet játszanak, például a termőterületek időjárása, a brazil valuta ereje vagy a globális édességfogyasztás.