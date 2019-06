A rossz adósok is kaphatnak babahitelt, ha mostanában rendezték tartozásukat

És a júliusi babák is megkapnak minden kedvezményt.

Mint korábbi cikkünkben jeleztük, a kormány több ponton is módosította a Családvédelmi Akcióterv rendelkezéseit. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása mellett a babahitel igénylésének szabályozásán is módosítani kellett, pár nappal a hatályba lépés előtt.

Utóbbi esetében a leglényegesebb, hogy azok is igénybe vehetik a 10 millió forintos babaváró hitelt, akik korábban rossz adósnak számítottak, őket nyilvántartották a Központi Hitelinformációs Rendszerben, de már törlesztették a késedelmes tartozásukat. A rendelkezés azoknak jelent segítséget, akik a hiteligénylést megelőző egy évben rendezték az adósságukat, mert ők - a bürokratikus átfutás ideje miatt - így mint hiteladósok, a rájuk vonatkozó referenciaadatokat még nem törölték a KHR-ből. Vagyis papíron még rossz adósnak számítanak.

Az új jogszabály alapján tehát már ők is hozzáférnek a babaváró hitelhez. Legalább ilyen fontos, hogy azok is élhetnek például a törlesztés szüneteltesévéel, akiknek 2019. július 1. és 31. között születik vér szerinti gyermekük, még mielőtt beadnák a kölcsönkérelmüket. Ők a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére, a gyermekvállalási támogatásra és a törlesztés szüneteltetésére is jogosultak mostantól.

Mint a módosításban szerepel, ebben az esetben:

a) a törlesztés szüneteltetése és – ikerterhesség esetén – a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani,

és b) a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban született gyermekre vonatkozóan is meg kell tenni.

Eddig volt némi bizonytalanság, hogy ezek a családok hozzáférnek-e az akcióterv nyújtotta lehetőségekhez, hogyan tudnak élni a gyermek születése után járó törlesztési szüneteltetéssel, de ezek a kétségek most elmúltak.

Ezeken túl még helyre kellett rakni a rendeletben, hogy az ügyintézés során nem a kölcsönszerződéssel - ami a procedúra vége -, hanem a kölcsönkérelem benyújtásával kell kezdeni az eljárást.