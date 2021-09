Amit az állampapír-vásárlásról most tudni érdemes

Milyen választási lehetőségeink vannak?

A lakossági állampapírok között három olyan van, amely most kedvező, magas kamatozása miatt. Ha forintban gondolkodunk, akkor a három értékpapír megtérülése, azaz hozama a következő tényezőktől függ:

A MÁP Plusz (Magyar Állampapír Plusz) megtérülése nem függ semmitől, hiszen kamatozása fix (öt év után 27,35 százalékot fizet, éves szinten ez 4,95 százalék).

A PMÁP (Prémium Magyar Állampapír) megtérülése a forint éves átlagos inflációs rátáján nyugszik.

A PEMÁP (Prémium Euró Magyar Állampapír) hozama két tényezőtől is függ, az Eurózóna átlagos inflációjától és a forintárfolamtól.

Emelkedő hazai infláció esetén a PMÁP, gyengülő forint és növekvő euróinfláció mellett pedig a PEMÁP hozama növekszik. Így egyre versenyképesebbek lesznek a MÁP Plusszal. Hét dolgot érdemes tudni, illetve mérlegelni a döntés előtt.

1. A Tina

Az angol tőzsdei szlengben a Tina kifejezés azt jelenti: Nincs más alternatíva (there is no alternative).

2. Tényleg biztonságos a magyar állampapír?

A rövid válaszunk: Igen. A kicsit hosszabb: Igen, legalábbis az ország saját devizájában mindenképpen az.

3. Az inflációkövető kötvény mindig jó választás

Mi az állampapír-befektetők, illetve általában a megtakarítók célja? Az, hogy a pénzük megőrizze értékét. Ezt a reálhozam vagy reálkamat mutatja meg.

4. Az állampapír-portfóliót sem árt diverzifikálni

Diverzifikálni kell, vagyis nem szabad mindent egy lapra feltenni, meg kell osztani a kockázatot az egyes befektetések között. Ez az állampapírokra is igaz.

5. Eladósodni bűn, kivéve, amikor jó üzlet

Magyarországon számos kedvezményes, sőt nulla kamatú hitel érhető el, családosoknak, diákoknak, vállalkozóknak. Érdemes ezeket felvenni, és a felesleges összegeket állampapírba fektetni.

