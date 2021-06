Angela Merkel nekiment Orbán Viktornak a pedofiltörvény miatt

Kötelező vételi ajánlatot tett a CIG részvényeire Mészáros Lőrincék alkuszcége

33 százalékos tulajdonrészre van felügyeleti engedélye, most 32,9 százaléka van, de tovább vásárolná a CIG-részvényeket a felerészben Mészáros Lőrinc által birtokolt Hungarikum Biztosítási Alkusz. Ha innen tovább akarnak lépni, nem csak újabb engedély kell az MNB-től, hanem kötelező felvásárlási ajánlatot is kell tenni a többi részvényes felé - ezt lépték most meg.