Az erős tőkepiac elengedhetetlen a gazdaság újraindításához

Szécsényi Bálint, az Equilor vezérigazgatója hozzátette, hogy ez a nehéz, sokszor emberpróbáló helyzet egyidőben izgalmas lehetőségeket is megnyitott az egyéni befektetők számára: a tőkepiacok változékonyságát és az elmúlt hónapok jelentős árfolyamesését sokan vásárlásokra használják ki, amit jól mutatnak az új számlanyitások és ezzel párhuzamosan a pénz- és tőkepiacon megjelenő új megtakarítások. Az eddigi tapasztalatok alapján a többség rövidtávon a kockázatosabb befektetéseket, míg hosszabb távon a biztosabb megtérülés lehetőségét keresi, és elsősorban a nagyobb, stabilabb vállalatok részvényeit vásárolja.

A koronavírus-járvány kapcsán Gereben András kiemelte, hogy annak hatására ugyan a gazdaságok visszaesést kénytelenek elkönyvelni, de a stabil tőkepiaccal rendelkező országok egyszerűbben és gyorsabban fognak hozzáférni a gazdaság újraindításához szükséges forrásokhoz. Jó példa lehet erre a BÉT is, ahol számos vállalat a mostani kihívásokkal teli hetekben, hónapokban is egymás után hajtja végre a sikeres kötvénykibocsátásokat az Xbond piacon, részben az Equilor közreműködésével.

Az Equilor részt vett a BÉT újraalapításában, története során pedig a budapesti, a varsói és prágai tőzsdén is számos tranzakciót hajtott végre. Az elmúlt három évtizedben több tucat magyar vállalkozást segített tőkéhez jutni, többek között a nyilvános tőkepiacon keresztül, elemzéseivel és szakértelmével pedig több tízezer lakossági ügyfél hazai és nemzetközi befektetési döntését támogatta. A vállalat az újkori magyar tőzsdén körülbelül kétmillió tranzakciót hajtott végre, melyek értéke meghaladja az 5000 milliárd forintot. Mindemellett a 22 ezer ügyfél 285 milliárd forint vagyonát kezelő Equilor csoport nevéhez fűződik többek között a DIGI-Invitel tranzakció, az OTP 75 milliárd forintos részvénycsomagjának értékesítése, valamint több mint 100 értékpapírkibocsátás.

