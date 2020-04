Az MNB állította meg a forint zuhanását, trükkös kamatemelés jön

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyhetes betéti tender rendszeres meghirdetéséről döntött. Az eszköz a bankrendszer likviditásának 0,9 százalékos alapkamaton való lekötésével segíti a hatékonyabb likviditáskezelést. Az egyhetes betéti eszközt a jegybank minden héten meghirdeti. Az első tender időpontja április 2. csütörtök.

Az MNB jelezte: kiemelt figyelemmel kíséri a likviditási folyamatok alakulását. Az elmúlt hetek likviditási folyamatai és a likviditás bankok közötti egyenletlen eloszlása egy likviditáslekötő betéti eszköz bevezetését indokolják. Az MNB 2016 őszén a potenciális eszköztár részévé tette az egyhetes futamidejű betéti eszközt, aminek aktiválására most kerül sor – írta közleményében a jegybank.

Az egyhetes betéti eszköz a jegybank likviditásszabályozási eszköztárának elemeként hozzájárulhat a bankrendszeri likviditáskezelés hatékonyságának javításához és támogathatja a bankok egynapos betétállományának csökkenését - hangsúlyozta az MNB. Az egyhetes betéti eszköz fix kamatozású és az O/N betéti eszköz -5 bázispontos kamatával szemben 0,9 százalékos alapkamatot fizet. Az eszközt a jegybanki monetáris politikai partnerkör tagjai vehetik igénybe.

Utóbbi lépés, vagyis a negatív kamat helyett elérhető 0,9 százalékos hozam a pénzpiac szereplőinek fontos üzenet, hiszen az MNB eddigi ultralaza politikájához képest, ha nem is hagyományos módon, de szigorítást jelent. A jegybanki betéteken elérhető hozam egyébként a bankközi 0,5 százalékos hozamokat is túlszárnyalja. Figyelembe véve azt, hogy a régióban mind a csehek (akik két hete váratlanul 50 bázispontos kamatvágást hajtottak végre), mind a lengyelek lazítottak az elmúlt hetekben. Így a tavaly ősz óta a régiós devizák közötti úgynevezett carry trading, amikor a kamatkülönbözetekre játszanak a befektetők, immár csak minimális hozamot biztosítanak, ami ráadásul veszteségbe is fordulhat a forint a jegybanki eszköz hatására erősö

Nem véletlen, hogy a délelőtt még szabadesésben gyengülő, és a 370-es szintet megközelítő kurzus a hír hatására kisebb mértékben visszaerősödött, és szerda délután már 364-365 körül állt a forint az euróval szemben. A mostani trend attól függően lehet tartós, hogy a jegybank a kedvező kondíciók mellett milyen állományt hajlandó befogadni. A csütörtöki tender után ebben a kérdésben mindenképpen tisztábban fogunk látni.