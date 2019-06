Bankhiteleinek terhe vitte veszteségbe Mészáros Lőrinc MKB-részvényes cégét

A hivatalos céginformációkból tehát bizonyosságot nyert, hogy a Mészáros Lőrinc által közvetetten – a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Metis Magántőkealapon keresztül – tulajdonolt, Felcsúton bejegyzett Rkofin Befektetési és Vagyonkezelő Kft. csaknem kizárólag idegen forrásból szerzett részesedést az MKB Bankban, méghozzá két lépésben.

Először, 2017 augusztusában 4 százaléknyit, amelyért 1 milliárd 555 millió forintot fizetett, szinte teljes egészében a Gránit Banktól felvett hitelből. Ezt 2020-ban kell visszafizetnie, a 3 havi bubor jelenleg 0,2 százalékos mértékét 1 százalékponttal meghaladó felárral, egy összegben. A hitel alacsony kamatát magyarázhatja, hogy a visszafizetés biztosítékai az MKB-részvények. A 4 százalékos pakett vételára közel 39 milliárd forintra értékelte 2017 augusztusában az MKB-t, ami reálisnak tekinthető, ahhoz viszonyítva, hogy az MKB-ért 2016-ban 37 milliárdot fizetett a három magánbefektető, a Blue Robin Alapon kívül a Metis Magántőkealap és a Pannónia Magánnyugdíjpénztár.

Másodjára, 2018 októberében az Rkofin 9,62 százaléknyi MKB-részvényt vett, amelynek 6,753 milliárd forintos árát részben a Takarékbank 4,933 milliárd forintos szabad felhasználású hiteléből fizette ki, amelynek 60 százalékát 2028-ig nyolc egyenlő részletben kell törleszteni a havi 3 százalékos bubort 1,75 százalékponttal megfejelő kamattal, a 40 százalékát pedig a futamidő végén, egy összegben. Természetesen a Takarékbank is jelzálogjogot jegyeztetett be a finanszírozott eszközre. Ehhez a tranzakcióhoz is adott hitelt a Gránit Bank, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az egy évvel korábbi részesedésvásárláshoz. E pakett egy részvényéért már csaknem duplaannyit kellett fizetnie az Rkofinnak, így e tranzakció már közel 70,2 milliárdra értékelte az MKB-t. A bankhitelek mellett még az elmúlt két évben a Metis is adott 86,25 millió forintos tulajdonosi kölcsönt, 2,9 százalékos kamatra, amely tartozás 2018 végére 29,8 milliósra apadt.

Mivel a Metis Magántőkealap 35 százalékos MKB-tulajdonos, Mészáros Lőrinc és felesége összességében 48,62 százalékos befolyással bír a Budapesti Értéktőzsdére a múlt héten bevezetett hitelintézetben. Emellett Mészáros tiszakécskei üzleti partnere, Szíjj László a Blue Robin Investments S.C.A.-n (32,9 százalék) és az Eirene Magántőkealapon (9,99 százalék) keresztül 42,89 százalékos MKB-pakettet ellenőriz.