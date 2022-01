Begyorsult a bitcoin zuhanása, ez már nagyon fáj sokaknak

Egy mém (internetes karikatúra) szerint a bitcoin 2021 januárjában elérte a 40 ezer dollárt – egy boldog befektető a Lamborghini-je mellett ünnepel. Majd 2022 januárjában a bitcoin ismét eléri a 40 ezer dollárt (ezúttal esés közben), a befektető koldulni kényszerül. Ez jól kifejezi a mostani hangulatot a kriptodeviza-piacon.

Valójában, pont egy év alatt csak keveset változott a bitcoin árfolyama, de a novemberi csúcsról csaknem lefeleződött – mondta el Eidenpenz József, a Privátbankár és az Mfor.hu főmunkatársa a TrendFM reggeli műsorában. Hasonlóan jártak az ether tulajdonosai is az utóbbi időben, azzal a különbséggel, hogy év/év alapon a második számú kriptodeviza még mindig 65 százalékos pluszban volt hétfő délben.

Mi lehet az esés oka?

Az esés okai között első helyen szerepel az általános tőkepiaci hangulat, a kamatemelési félelmek, mivel az utóbbi időben a kriptodevizák erősen követték a részvénypiacot, ugyanazzal az előjellel ugyan, de jóval nagyobb elmozdulásokat produkálva.

De vannak speciális tényezők is, minthogy Oroszország betiltaná a kriptodevizákat, vagy hogy az USA-ban és Nagy-Britanniában is erősödik a politikai nyomás a szabályozás irányába. A politikusok végre nemcsak azon vitatkoznak, lehet-e pénz a bitcoin, de felfigyeltek a DeFi (decentralizált pénzügyek) szektorra is, ahol tőzsdei kereskedés, megtakarítások elhelyezése, hitelfelvétel folyik.

Magyarok Ausztriában

A magyar munkavállalók száma Ausztriában meglepően magas volt decemberben, az ilyenkor szokásos csökkenés helyett még nőtt is. Még sohasem fordult elő, hogy az évnek ebben az időszakában több mint százezer magyar dolgozzon a sógoroknál. Az új német koalíció szerint évi 400 ezer szakképzett külföldi munkavállalóra is szükség lehet a az országban, mivel a munkába álló fiatalok és a nyugdíjba vonuló idősek száma között is hasonló szakadék tátong.

A teljes adás itt hallgatható meg:

