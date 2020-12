Bezárja gödöllői gyárát az Itron

Az Itron nemrégiben bejelentett költségcsökkentési törekvéseinek részeként a vállalat úgy tervezi, hogy a gödöllői gyártóegységéből áthelyezi a termelést a cég más, többségében európai üzemébe. A gyártás áthelyezése – az európai és hazai érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetések befejezését követően – a tervek szerint 2021 végén zárul le, a gödöllői gyár pedig várhatóan 2022 elején bezárja kapuit – közölte a vállalat.

Másfél év múlva kerül végleg lakat az üzemre (fotó: MTI) Másfél év múlva kerül végleg lakat az üzemre (fotó: MTI)

Az Itron a globális ellátási lánc és a gyártási műveletek optimalizálását célozza, ennek érdekében a tárgyalásokat kezdeményez a munkavállalói képviseleti szervekkel a gödöllői gyárban készített mérőeszközök gyártása beszüntetésének, illetve más gyártási helyszínekre való áthelyezésének munkajogi kihatásairól.

Közel 200 dolgozót érint a gyár bezárása. A vállalat a jövő év során megkezdi az egyeztetést az érdekképviseleti szervekkel, és minden érintett dolgozót biztosít arról, hogy megkapja a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelő juttatásokat. A gyáregységhez tartozó értékesítési szervezet tovább folytatja tevékenységét az Itron budapesti telephelyén – tették hozzá a közleményben.

Azt is hangsúlyozták, hogy a vállalat maradéktalanul teljesíti az ügyfeleivel meglévő kötelezettségvállalásait, és az átmeneti időszak alatt is gondoskodik a vevői igények kiszolgálásáról. Az Itron 2017-ben nyitott budapesti Center of Excellence tudásközpontját a költségmegtakarítási intézkedések nem érintik, a közel 150 főt foglalkoztató intézmény zavartalanul működik tovább.

Az Itron több mint 100 ország közmű szolgáltatója és városa számára nyújta alapvető infrastruktúra-szolgáltatásokat. Intelligens hálózatokból, szoftverekből, szolgáltatásokból, mérőkből és érzékelőkből álló portfóliója lehetővé teszi ügyfelei számára a villamosenergia-, gáz- és vízkészletek korszerű és gazdaságos kezelését.