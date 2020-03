Csalódást okozott az EKB

Némileg meglepő volt az EKB kora délutáni döntése, hiszen az elemzők döntő többsége úgy vélekedett, hogy kamatot fognak csökkenteni. Azok, akik ezzel ellentétes álláspontot képviseltek, úgy vélték, hogy a mostani alacsony, időnként negatív kamatok így is nagy megterhelést jelentenek a bankszektor számára.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásait a jegybank reményei szerint a mostani masszív kötvényvásárlási programmal is tudják majd tompítani. A most bejelentettek szerint ugyanis a mennyiségi lazítási (QE) programját 120 milliárd euróval bővítette. Emellett arról is határoztak, hogy elindítanak egy határozott idejű, eszközfedezet melletti hitelezési programot (TLRTO III), amely az EKB közleménye szerint igen kedvező kamatkondíciókkal lesz elérhető.

A döntés nem feltétlen tűnik meggyőzőnek, főleg azok után, hogy Christine Lagarde, az EKB elnöke (képünkön) a napokban kijelentette, hogy a bank "kész a megfelelő és célzott intézkedések meghozatalára" a vírus gazdasági következményeinek kezelésére.

A piaci reakciók alapján úgy tűnik, hogy az EKB döntése nem győzte meg a befektetőket. A bejelentés előtti szinthez képest ugyanis mind a német, mind a francia tőzsdeindex további esést szenvedett el.