Egyelőre csak halasztja közgyűlését az OTP Bank

Az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján a csütörtöki tőzsdezárás után jelentette meg, hogy "elkötelezett a részvényesei, befektetői, munkavállalói, és minden, a közgyűlés iránt érdeklődő személy egészségének, biztonságának megóvásában. A koronavírus-járvány okozta helyzetben felelősen, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el, az emberi életet, egészséget a legfontosabb értéknek tartja".

Az idén személyes hallgatóság nélkül értékelheti az OTP előző évét Csányi Sándor Az idén személyes hallgatóság nélkül értékelheti az OTP előző évét Csányi Sándor

Nyomatékosította a hitelintézet, hogy a 2020. évi közgyűlését kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az érvényben lévő járványügyi előírások lehetőséget engednek. Mivel a közgyűlés összehívására, megtartására vonatkozó általános törvényi szabályok jelen pillanatban hatályosak, és azok a jelenleg elrendelt veszélyhelyzeti időszakon túli időpontra tervezett társasági eseményekre irányadóak, az OTP a törvényi kötelezettségének eleget téve, a törvényi határidőkre tekintettel tette közzé csütörtökön a 2020. évi rendes közgyűlésre szóló meghívót tartalmazó hirdetményét.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus miatti járványügyi helyzetben valószínűsíthető, hogy az itt meghirdetett közgyűlési feltételekben (a megrendezés lehetőségére, az időpontra, helyszínre stb. kiterjedően) változások lesznek. Ezekről a társaság haladéktalanul, nyilvános közzétételekben tájékoztatni fogja a részvényeseket.

Ám, még ha a tervezett időpontban meg is lehet tartani a 2020. évi rendes közgyűlést, úgy fokozottan javasolják a részvényeseknek, hogy fontolják meg, személyes részvétel helyett meghatalmazott útján képviseltessék magukat. Ehhez a bank a későbbiekben közzéteendő meghatalmazás-mintákkal segíteni fog, illetve a meghatalmazott személyére is javaslatot tesz. Egy meghatalmazott több részvényest is képviselhet, ezáltal is csökkenthető a fertőzés veszélye.

Amennyiben tehát a későbbiekben hatályos jogszabályok és járványügyi előírások lehetővé fogják tenni, az OTP a 2020. évi rendes közgyűlését április 30-án, csütörtökön 10 órai kezdettel tartja meg a Budapest 13. kerületében található Babér utcai irodaépületében.

Egyelőre még a Richter sem halasztott

A BÉT-en forgó blue chipek - legnagyobb forgalmú és piaci értékű cégek - közül a Richter is ma reggel jelentette be, hogy a koronavírus-járvány kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat nem lát lehetőséget arra, hogy az április 28-ára kitűzött éves rendes közgyűlést az alapszabálya előírásainak megfelelően, személyes megjelenéssel tartsa meg. A meghatalmazásokat április 27-éig tehetik meg a részvényesek.