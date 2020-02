Egyre nehezebb megmagyarázni ezt a piaci mániát

Túlmutatnak a problémák Kínán

Egy jó elemző vagy egy dörzsölt szakíró természetesen mindig minden piaci folyamatot meg tud magyarázni, ami viszont a tőzsdéken folyik, arra egyre inkább unalmas paneleket és lózungokat lehet elsütni a valós indokok helyett. Az elmúlt hetekben a híreket egyértelműen uraló koronavírus-járvány ugyanis biztosan számottevő károkat okoz a világgazdaságban. Január közepén még úgy tűnt, hogy ennek hatásai elsősorban Kínára fognak korlátozódni.

Később már az is látszódott, hogy az események túlmutatnak az ázsiai országon, és egyes szektorok, így elsősorban az idegenforgalomhoz köthetők világszerte sérülni fognak. Két hete például már a magyar turisztikai szakma is jelezte, hogy egyre több a törölt foglalás, az Európán túli utazók jelentős számban mondják le az útjaikat. Igaz, még erre is lehetett azt mondani, hogy túl van lihegve, attól, hogy az ázsiai vendégek elmaradnak és a szállodák alacsonyabb kapacitással üzemelnek, a világgazdaság még nem sérül.

Azóta viszont számos más, fontos iparágról is kiderült, hogy nehézségekkel néz szembe, és szinte biztosan visszaesést fognak elkönyvelni az érintett vállalatok, ami nyilvánvalóan vissza fog ütni az országuk GDP-jére is. Így ellátási nehézségeket látnak a vállalatok és a szakértők is az autóiparban, az elektronikai cégek esetében is, de számos más területen is lehetnek gondok, hiszen Kína világgazdasági súlya rohamosan nőtt. Arról nem beszélve, hogy manapság ők lettek a globális gyártóbázis, számos, a fentieken túli termékek esetében is kihagyhatatlannak tűnik a részvételük.

Több autógyár függesztette fel vagy fogta vissza a termelését, mert nem kapnak Kínából alkatrészeket. Ahol a kormányzati támogatás megvan, ott sem biztosított ugyanakkor, hogy az üzemek működni tudnak. A Foxconn, amelynek egyik üzeme az Apple telefonok legnagyobb összeszerelő helye, hiába akarta hétfőn újraindítani a termelését, az üzemben alkalmazott többezer munkás helyett csak néhány száz jelent meg a reggeli munkakezdésre a gyárban.

A gyártás mellett a logisztikai szolgáltatások is nagyon visszafogottan működnek, ez nem csak a légijáratokat, de a tömegtermékeket továbbító tengeri szállítást is érzékenyen érinti.

Sok piacon lassulást áraznak

A fentiekből logikusan következik, hogy az elemzők felülvizsgálták a kínai gazdasági növekedésre tett előrejelzéseiket, és gyakorlatilag mindenki, aki az utóbbi hetekben publikálta a prognózisát, a korábbinál alacsonyabb növekedési kilátásokat jelzett. A legpesszimistább szakértők azt sem tartották elképzelhetetlennek, hogy Kína gazdasági növekedése az első negyedéven nulla körüli lesz, sőt olyan is volt, aki a technikai recesszió lehetőségét is megpendítette. Nem véletlenül szenved immár hetek óta az árupiac, hiszen ott már jelentkezett az, hogy a spekuláción túli valós szállításokkal járó rendeléseknél komoly visszaesést lehetett tapasztalni. Ennek révén a konjunktúra egyik legfontosabb árupiaci mutatójának tartott réz például (a koronavírus elterjedése előtti) a január közepén látott 2,873-as szintjéről bő 10 százalékot zuhanva 2,5-ig esett. Hasonló folyamatokat láthattunk az olaj piacán is, de a cseppfolyós földgáz ára is úgymond földbe állt, és két hét alatt óriási árfolyamveszteséget szenvedett el. Az árak változása alapján komoly gazdasági visszaesést áraznak a piacok, ami biztosan túlmutat majd Kínán.

Természetesen egy-egy nap erejéig elképzelhető, hogy az árupiacok mást árazzanak, mint a részvénytőzsdék, a több, mint két hete tartó ellentétes mozgás viszont finoman szólva sem szokványos. És ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes megemlíteni, hogy az amerikai kötvénypiacon is egyértelműen lassulást áraznak a szereplők, hiszen komoly hozamesés volt az utóbbi hetekben. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a részvénypiachoz képest a kötvényeknél az intézményi befektetők súlya nagyobb, tehát elvileg a többségében professzionális befektetési szakemberek áraznak a kötvénypiaci mozgás alapján gazdasági problémákat.

Az elemzők szerint Amerika is érintett

A szakértők kis fáziskéséssel reagáltak a piaci mozgásokra, és immár az amerikai növekedési kilátásokat is felülvizsgálták. Ennek eredményeképpen a piaci konszenzus számottevő lassulással kalkulál. A CNBC által hétfőn publikált elemzői konszenzus szerint az USA gazdasága a 2019-es negyedik negyedévi 2,1 százalékos bővülést követően az idei első három hónapban már csak 1,2 százalékkal tud erősödni.

Pedig korábban a nagy járványok egyértelműen óvatossá tették a befektetőket, és a piacokon rendre visszaesést láthattunk. A legkisebb hatással a 2013 végén felbukkanó Ebola volt, amely a hírekbe kerülése utáni hónapban 5,8 százalékos visszaesést hozott. Ennél egy picit volt nagyobb a 2012 őszén a hírekben szereplő MERS-vírus (közel-keleti légúti koronavírus), amely a megjelenését követő két hónapban 7 százalék feletti visszaesést okozott.

Közel 13 százalékos esést eredményezett a Zika vírus 2015 végén, és a mostani koronavírus kapcsán sokat emlegetett SARS-vírus is. Utóbbi azért érdekes, mert annak áldozatainak számát a hétvégén meghaladta a most tomboló járványé, ennek ellenére az S&P 500-as index nem hogy esett volna, de az első esetek publikálása óta 100 pontot még nőtt is.

A pénznyomda mindent elfed?

Az amerikai gazdaság jó állapotban van, amit alátámaszt többek között a múlt heti munkaerőpiaci adat is, amely szerint januárban több, mint 200 ezer új munkahely jött létre. Emellett pedig a negyedéves vállalati gyorsjelentések is összességében kedvező képet festettek. A fentiek miatt egy nagy beszakadás talán nem lenne indokolt, de azt is nehéz racionálisan megmagyarázni, hogy az egyébként sem olcsó amerikai részvények miért száguldanak féktelenül.

Lehet persze azt állítani, hogy az árupiaci esés van túlreagálva, ezen az állásponton van Ray Dalio, a világ egyik legismertebb alapkezelője. A Bridgewater Associates vezetője szerint a nyersanyagárak esetében túlzott a pesszimizmus, és az áraknak korrigálniuk kellene, mert a koronavírusnak szerinte nem lesz komoly gazdasági hatása. Más kérdés, hogy a szakértő örök optimista a részvények kapcsán, a 2018-as év eleji megzuhanás előtt azt mondta, hogy csak a bolondok ülnek készpénzben. Néhány napja pedig az újabb tőzsdei rekordok láttán is úgy vélekedett, hogy csak részvényben szabad tartani a vagyont, mert szerinte a "cash is trash".

Ha viszont elfogadjuk azokat a szakértői magyarázatokat, hogy valóban lesz a koronavírus miatt gazdasági lassulás, akkor is kell hogy legyen valami oka a részvénypiaci rallynak. Erre talán az lehet a leglogikusabb magyarázat, hogy a befektetők ugyan elfogadják azt, hogy a növekedés üteme visszaesik, ám azzal számolnak, hogy erre reagálva a Fed további mennyiségi lazításokról (QE) dönt vagy kamatot csökkent.

Ezt ráadásul az is alátámasztja, hogy az amerikai jegybank hivatalosan azt jelezte, hogy tavaly ősz óta, amikor a repópiac megborult, csak szükségmegoldásként hajtottak végre átmeneti likviditásnövelést, valójában viszont az utóbbi hónapokban a korábbi QE programjaik legintenzívebb időszakát idéző pénznyomtatást folytatnak, a Concorde blog szerint havi 60 milliárd dollárt tolnak a piacra. Ez az óriási likviditás pedig a kedvező mikro- és makroadatokkal támogatva már elég lehet a féktelen rally folytatásához.