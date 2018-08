El akarja bukni a pénzét? Hallgasson a szakértőkre!

Érdekes ábra jelent meg, amely azt mutatja, hogy az utóbbi hat évben a legtekintélyesebb piaci szakértők hányszor jósolták már meg az amerikai tőzsdék összeomlását. Nem állítjuk, hogy számos hagyományosan használt értékelési mutató alapján nem lehet túlvettnek tekinteni az ott forgó papírokat. Az általános gazdasági növekedés és a jobbnál jobb vállalati eredmények azonban rendre tovább lendíti a tőzsdéket, és rácáfol a pesszimista jósokra.

Ha a nagytudású közgazdászokat, legtekintélyesebb befektetési bankok vezetőit, a legismertebb befektetési alapok kezelőit és a legnevesebb tőzsdei szakírókat vesszük, akkor lassan kevesebben lesznek azok, akik az elmúlt hat évben legalább egyszer ne várták volna feltűnni a tőzsdéken a medvét és ne jósoltak volna nagyobb esést. A történések azonban rájuk cáfoltak, hiszen a történetének leghosszabb emelkedő időszakát tudhatja maga mögött az amerikai piac. A 2009-ben kezdődő bika piac ráadásul az elmúlt időszakban minimális korrekció mellett zajlott, az idén februári visszaesés előtt másfél évig gyakorlatilag megtorpanás nélkül emelkedtek az árak. Hozzá kell tenni, hogy a rendkívül hosszú emelkedő szakasz ellenére – eddig legalábbis - nem ez minden idők legerősebb bika piaca. Ugyanakkor, aki kilenc évvel ezelőtt vett papírokat – és a szirénhangokat meg nem hallva – „beleült” a portfóliójába, az jó eséllyel megtöbbszörözte a befektetését. (Természetesen voltak olyan részvények, amelyek ez idő alatt kismértékben emelkedtek, vagy egyáltalán nem, de a papírok átlagát tekintve 2,5-szeres pénzhez lehetett jutni.)

Hangsúlyozni kell, hogy nagy hozamot ez idő alatt az tudott elérni, aki nem "ugrált ki-be", legfeljebb a portfólióján belül cserélgette a papírokat. Ezt egyébként igen nehéz volt megállni, tekintve, hogy rengeteg olyan vélemény látott napvilágot, amelyek mind a közelgő "világvégére" hívták fel a figyelmet.

A fenti ábra egyébként közel sem teljes, csak a legnagyobb mellé lövéseket tünteti fel. Az mfor.hu is beszámolt az elmúlt időszakban számos olyan előrejelzésről, amelyek komoly problémákat vetítettek előre. A teljesség igénye nélkül írtunk arról, hogy a Nobel-díjas közgazdász, Robert Shiller azt jósolta, hogy a tőzsdéken komoly buborék alakult ki, amely mindenféle előzmény nélkül kidurranhat. Az inflációt jelölte meg elsődleges kockázatnak a Fed korábbi elnöke, Alan Greenspan, aki szintén a visszaesés veszélyére figyelmeztetett. Nem volt meglepő, amikor az örök pesszimista Nouriel Roubini jelezte a kockázatokat. A világ egyik legnagyobb alapjának korábbi vezetője, a nagy esések idején állandóan vásárló, és ezért is sokak szerint örök optimista Mark Möbius is jelentős zuhanást jósolt.

Az okosok sem tudnak mindent a piacokon (Fotó: pixabay.com) Az okosok sem tudnak mindent a piacokon (Fotó: pixabay.com)

Nem kérdés, hogy előbb-utóbb a mostani rali kifullad, és a piacok vissza fognak esni. A fenti esetek viszont azt mutatják, hogy a piacok korántsem viselkednek úgy, ahogy a – legokosabbnak tartott - szakértők várják. Aki kellően optimista volt, az a tőzsdéken óriási hozamra tehetett szert. A jelek egyébként azt mutatják, hogy a negatív várakozások ellenére – az amerikai – tőzsdék nagyon erősek, és tovább roboghatnak felfelé.

JOGI KÖZLEMÉNY

A Menedzsment Fórum (mfor.hu) honlapján szereplő adatok, információk, elméleti és gyakorlati elemezések, kommentárok, előadások és egyéb írások (a továbbiakban együttesen: „Honlaptartalom”) tájékoztató céllal készülnek, azok befektetési ajánlást nem tartalmaznak, és így nem valósítanak meg a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 138. törvény („Bszt.”) szerinti befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást.