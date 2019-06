Élet a babavárón túl: ilyen kamatokkal számoljon az, aki nem csap le az állami milliókra

Hamarosan több ezer házaspár kaphat jelentős segítséget terveihez a családi akcióterv új és megújuló elemeivel, hiszen július elsejétől igényelhetik a legfeljebb 10 millió forintos babaváró hitelt, amely kamatmentessé, sőt, vissza nem térítendő támogatássá is válhat 1-3 gyermek vállalása esetén. De érkezik a kibővített és falusi CSOK is, így mindent összevetve akár 35 millió forintot zsebelhetnek be azok, akik nagy család alapítására készülnek.

Érdemes alaposan átböngészni az ajánlatokat Érdemes alaposan átböngészni az ajánlatokat

De mire számíthatnak azok, akik nem felelnek meg a követelményeknek vagy csak nem akarnak élni az új lehetőségekkel? A Bank360-nal megvizsgáltuk, hogyan alakulnak mostanság a kamatok és milyen költségek mellett vehetünk fel piaci kamatozású hitelt különböző célokhoz.

Kisebb összeg a mindennapos célokhoz

Ha legfeljebb 3 millió forintra van szükségünk például egy egyszerűbb felújításhoz vagy autócseréhez, vagy egyéb hirtelen jött kiadások fedezéséhez, a legtöbbször személyi kölcsönt választunk. Idén áprilisban a jegybanki adatok szerint közel 49 milliárd forintnyit vettek fel a háztartások, 31 százalékkal többet mint egy évvel korábban.

A népszerűség okát a Bank360 továbbra is az egyszerű - akár teljesen online - igénylésben, a laza feltételekben és a kedvező kamatokban látja: az átlagos hitelköltség mutató áprilisban 13,55 százalék volt, azonban a hitelaggregátor szakértői szerint ennél jóval kedvezőbben is kölcsönhöz juthatunk most, amennyiben legalább nettó 250 000 forintot tudunk igazolni a banknak. Jövedelemérkeztetéssel és 60 hónapos futamidővel 3 000 000 forintos hitelösszeggel már 7,72 százalékos THM-mel is találunk kölcsönt, például a Sberbanknál a Bank360 egyedi akciójával, de a Budapest Bank is 7,9 százalékkal, a K&H Bank pedig 8,12 százalékkal kínálja a hitelt ami azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészlet nagyjából 60 000 forint lesz a futamidő végéig fixen.

Ahogy láthatjuk, a piaci hitelek felveszik a versenyt például a babaváró hitellel kamatozásban, ha egyébként nem teljesülnek a feltételek, hiszen ekkor nagyjából 8 százalékos kamattal kell visszafizetnünk a babakölcsönt, amely viszont változó kamatozású, így 5 évente megvan az esély arra, hogy emelkedik a törlesztőrészlet.

Ha nagyobb fába vágjuk a fejszénket

Személyi kölcsönnél sem kell alacsony összegnél megállnunk: 5-10 millió forint igénylésére is van lehetőség mindössze jövedelemfedezettel. 7 millió forintot például már 6,9 százalékos THM mellett is elvihetünk 84 hónapos futamidővel a CIB Banktól, a Sberbanknál 7,6 százalék ugyanez a mutató, a Budapest Banknál pedig 7,9%, ami 105 000 -110 000 forint közötti törlesztőrészletet jelent havonta ajánlattól függően, nettó 250 000 forintos jövedelemtől, és annak bankhoz történő érkeztetése esetén.

Még olcsóbb is lehet tehát a piaci kamatozású személyi kölcsön, mint a babaváró hitel, ugyanakkor azt érdemes kiemelni, hogy a babaváró támogatás futamideje akár 20 év is lehet, míg a fentebb bemutatott hiteleké legfeljebb 8 év, azaz a babaváró hitel törlesztőrészlete sokkal kedvezőbb lehet a legtöbb családnak, ha vállalják a változó kamatozásból fakadó kockázatot és az állami kamattámogatás egyösszegű visszafizetését az 5. év után.

Lakáshitel - van jobb a garantált 3 százaléknál?

A lakáshiteleket is úgy visszük, mint a cukrot: áprilisban összesen 82,8 milliárdot vettek fel a háztartások, 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az átlagos hitelköltségmutató pedig 4,9 százalék volt, ami elmarad a CSOK garantáltan legfeljebb 3 százalékos hitelétől. Vajon találhatunk-e mégis kedvezőbb ajánlatot a piaci hitelek között?

Látszik a kalkulációból: minél nagyobb kamatkockázatot vállalunk, annál kedvezőbb lesz az induló kamat, azaz változó, 3 hónapos kamatperiódusnál 2,60 százalék a kamat (THM 2,80%) a K&H Banknál, ám ez csak az első három hónapban érvényes, hiszen a bank innentől a futamidő végéig 3 havonta módosíthat akár felfelé is, így az induló 53 479 forintos törlesztőrészletünk emelkedne. Ha nem tartunk a - szakértők szerint elkerülhetetlen - kamatemelkedéstől, a CIB Bank és az Erste Bank is kedvező induló kondíciókat nyújt, előbbinél 2,81%, utóbbinál 2,91% a THM.

De mi a helyzet, ha mi a kiszámíthatóságot pártoljuk és 20 éves futamidőhöz 10 éves kamatperiódust választunk, azaz egyszer, 10 év múlva vizsgálja a bank a kamat nagyságát? Ekkor már elapad a CSOK-hitellel szembeni kamatelőny, hiszen a legkedvezőbb THM is 4,58% az Erste Banknál, a K&H Banknál 4,69%, a Raiffeisen Banknál pedig 4,82%.

Ha pedig biztosra megyünk és végig fix kamatozással vesszük fel a kölcsönt, további felárat kell fizetnünk a biztonságért: 5,74 százalékos THM mellett ad 10 millió forintot a K&H Bank. 6,78 százalékos díjmutatóval az MKB Bank, és 8,54 százalékos THM-mel az OTP Bank, így a legkedvezőbb konstrukciót választva 20 évig fixen 68 732 forint lesz a törlesztőrészlet.

A fenti kalkulációk alapján tehát aki biztonságos hitelt szeretne, annak jócskán meg kell fizetnie az árát az otthonteremtési kedvezmény mellé felvehető hitelhez képest. Ugyanakkor a piaci hitelek között is dominálnak a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, amelyek szintén szabályozottak, gyors az ügyintézés és kedvező az előtörlesztés díja is, ráadásul piaci hitelnél nem kell megállnunk 10 millió forintnál és az ingatlan nagyságára vonatkozó megkötésekkel sem kell foglalkoznunk, a vállalt gyerekszámról nem is beszélve.