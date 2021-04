Érdemes idén is számolni a részvényalapokkal, abszolút hozamú alapokkal – Generali Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

A Privátbankár.hu Klasszis – A Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alap 2021 kategóriában a Generali Triumph alap a második helyet szerezte meg, a Legjobb Globális Részvény Alap 2021 kategóriában pedig harmadik helyezett lett a Generali Innováció Részvény Alap. A Generali Alapkezelő munkatársa, Munkácsi Dávid pedig az egyik fődijat is elnyerte: a szakma és a közönség szavazatai alapján ő lett Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2021 díj egyik nyertese.

Pallag Róbert, a Generali Alapkezelő befektetési területének vezetője a 2020-as évet értékelve kiemelte: a járvány miatti sokkszerű gazdasági visszaesés és egészségügyi krízishelyzet ellenére a tőkepiacok az egész évet tekintve jól teljesítettek. Az eladói nyomás csak néhány hétig tartott - mind fiskális, mind pedig monetáris oldalról hatalmas mértékű támogatások érkeztek a világ meghatározó gazdaságaiból, így a piaci bizalom annak ellenére hamar helyre tudott állni, hogy a járvány több hullámban érkezett.

A Generali Alapkezelő az elmúlt években folyamatosan növelte a részvénykitettséget - az állampapírpiacokon évek óta jellemző alacsony hozamok a kockázatvállalás erősítését helyezték előtérbe. Tematikus részvényalapokat hoztak létre, amelyek nagy növekedés előtt álló, valamilyen szempontból vonzó specifikus területek részvényeit tették diverzifikált formában elérhetővé a befektetőknek – ilyen volt az innovációs szegmensekre vagy a luxustermékek gyártóira koncentráló alap. Összességében a fejlett piacok többsége kimagasló hozamot tudott hozni a befektetőknek akár rövidebb távon is.

2021-ben is megvannak a háttérben a támogató tényezők – példátlan stimulusokat látunk monetáris és fiskális oldalról is. Ez a jövőben inflációs veszélyt magában rejt, de az árfolyamok emelkedésével a részvénypiacok értékeltséget tekintve egyre inkább drágulnak. Az eszközosztályok közül továbbra is a részvényeket tartják vonzóbbnak a Generali Alapkezelő szakértői – összességében egy alacsonyabb hozampotenciállal érdemes számolni az idei évre, de a részvényeket, részvényalapokat mindenképp érdemes számításba venni a befektetéseknél. Ugyanez igaz az abszolút hozamú alapokra is: ezeket rövidebb időtávra ajánlják.

A Pallag Róberttel készült interjú: