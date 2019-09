Felrobbanó olajár, erősebb banki azonosítás – ezek a nap témái

A hétvégén dróntámadást hajtottak végre a legnagyobb szaúdi olajmező ellen, amely miatt hétfőn nagyon durván megugrott az olajára. Erről és az áremelkedésnek a monetáris politikára gyakorolt hatásáról is beszélt kollégánk a Trend FM reggeli adásában. Emellett a hétvégén életbe lépett bankolási szabályok is terítékre kerültek.

Az éjszaka folyamán 20 százalékos megugrást is mutattak a legfontosabb olajfajták, a WTI és a brent a pénteki záró árhoz képest. A háttérben a szombaton végrehajtott dróntámadás áll. A fegyveres akció az egyik legfontosabb közel-keleti olajmezőt érintette, és a szaúdi Aramco olajkitermelése átmenetileg több mint a felére csökkent a jemeni lázadók szombati akciója után.

A piacok nem véletlenül lettek idegesek, bár a reakció, az áremelkedés mértéke extrémnek tekinthető. Az biztos, hogy a régióban hónapok óta lappang a feszültség, Szaúd-Arábia dominanciáját ugyanis kisebb államok – mint Katar – mellett Irán is megkérdőjelezi. Ez eddig csak éles hangnemű nyilatkozatokban, provokatív hadgyakorlatokban öltött testet, most viszont minden eddiginél élesebben tört felszínre mindez.

A piacokon valószínűleg legfeljebb átmeneti lesz a kínálat kiesése, vélekedett a Trend FM Reggeli monitor című műsorában Király Béla hiszen a szaúdiak mellett Trump is bejelentette, hogy megnyitnak tartalékokat. Így vélhetőleg egekbe szökő áraktól nem kell tartani, hektikus mozgásokra azonban érdemes felkészülni, hiszen a mostani geopolitikai problémák aligha fognak hirtelen megoldódni.

Amennyiben az áremelkedés tartós lenne, az a jegybankok számára is komoly fejfájással járhat, hiszen épp most indult egy újabb lazítási hullám, az EKB csütörtökön jelentett be kamatvágást és eszközvásárlási programot. Ez várhatóan a Fed révén még a héten folytatódni fog az USA-ban, de a BoJ Japánban szintén ugrásra kész.

Mindez egyébként rövid távon jó hatást gyakorolhat a piacokra, a megnövekedett likviditás segíthet az árfolyamok emelkedésében. Az viszont egyelőre kérdéses, hogy az ismét nagyon lazává váló monetáris politika valóban beváltja-e a reálgazdaságban is a várt hatást.

A hétvégén egy banki szempontból is fontos dolog is történt, életbe lépett ugyanis a PSD2 szabályrendszer. Ez az ügyfelek erősebb azonosítása mellett – megfelelő jóváhagyásokat követően - lehetővé teszi harmadik fél számára a számlákhoz való informatikai kapcsolódást. Mindez lehetővé teszi a pénzforgalmi szolgáltatások piacán a FinTech cégek megjelenését és térhódítását. Ez pedig a jövőben óriási változásokat hozhat a pénzügyi szokásainkban is.

Persze nem eszik olyan forrón a kását, hiszen a tervezett PSD2 szabályok közül az internetes fizetéskor történő szigorúbb azonosítás egyelőre nem lép életbe, azt elhalasztották. Ebből a szempontból az ügyfeleknek dejavu érzése lehet, hiszen idén nem ez az első halasztás a banki szabályok változása kapcsán. A szabályozó hatóság és az országgyűlés ugyanis korábban az azonnali fizetések és a pénzmosás elleni szabályok bevezetése esetében is haladékot adtak a bankoknak.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: