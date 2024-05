Nehéz éjjelen van túl a forint, ennyire ment az euróval szemben

Egymillió dollárba fog kerülni a bitcoin?

A 15 éves bitcoin verhetetlennek látszik, az idén eddig is jól teljesített, kihívói rendre visszahulltak, kivéve az ethert. Számos becslés van a jövőbeli árfolyamára, de a trendek folytatódása esetén nincs messze a hat, majd néhány év múlva talán a hét számjegyű árfolyam sem. A bitcoin menekülőeszköz is, és akkor is megőrizheti értékét, ha a dollár összeomlik.