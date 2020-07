13 milliárd eurós kérdés - nyert az Apple Luxemburgban

A 2016-os európai bizottsági döntés szabályellenesnek találta az Apple azon gyakorlatát, amely szerint a bevételeit az alacsony adójáról híres Írországban bejegyzett leánycégén folyatja át. A per fontos mérföldkő lehet abban a harcban, amelyet az EU az amerikai technológiai óriások megadóztatása érdekében folytat. A mai döntés ellen azonban a Bloomberg.com reggeli hírlevele szerint valamelyik fél mindenképpen fellebbezni fog.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A bíróság szerint az EU nem tudta a "megkívánt jogi színvonalon" megmutatni, hogy az Apple gazdasági előnyhöz jutott a szabályozás révén - írja a Financial Times. A General Court (Általános Bíróság) szerint az Európai Bizottság nem bizonyította érvelésében, hogy a megtámadott adóügyi határozatok az ír adóhatóság mérlegelési jogkörének eredményei voltak.

Az Európai Bíróság megsemmisítette az Apple 13 milliárd eurós írországi adófizetési kötelezettségét – számolt be róla a Reuters . A Luxemburgban székelő bíróság szerint az Európai Bizottság nem tudta megindokolni, hogy az ír állam által engedélyezett adókedvezmények az amerikai számítógépes óriás számára az EU versenyjogába ütköző aránytalan előnyt biztosítottak volna.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!