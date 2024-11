Káprázhat a szeme, ha megnézi, mennyibe kerül egy euró

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A szívbajt hozta ránk a forint a héten. Bár hétfőn az euróval szemben 407,7-en, a dollárral szemben 374,20-on nyitott, szerdán már jóval többet kellett adni a két fő devizáért a nemzetközi bankközi piacon. Különösen a dollár lőtt ki, a heti csúcsát szerdán 382,7 forint körül érte el – így reagált Donald Trump választási győzelmére. De az euró is jócskán izmosodott, 412,35-ig is eljutott.

Bár a hét közepén már a 412-es szint fölé is ment a forinttal szembeni árfolyam, péntek estéig nagyot gyengült, s szombaton már 407 alatt jegyzik az uniós pénzt.

