Kényszerített világsiker - a koronavírus mellékhatásai

A területek között, amelyek hirtelen egy kifényesedett jövő előtt találták magukat, vannak olyanok, amelyek sikerénél a „hát még jó!” az általános reakció, azonban olyan is akad, amelynek a diadalmenete talán nem ennyire elvárt és egyértelmű. A Piac & Profit magazin novemberi duplaszámában sorra vette a legjelentősebb és legérdekesebb Covid-nyertes szakosztályokat, például a robotikát, a telemedicinát vagy a húsmentes hús készítésére specializálódott gyártókat.

Eljött a húsmententes húsok ideje (forrás: depositphotos) Eljött a húsmententes húsok ideje (forrás: depositphotos)

A pandémia kezdete óta az ipari robotok értékesítése elképesztő számokat produkál, és még közel sincs a csúcson. A nemzetközi piaci elemzésekben vezető ResearchAndMarkets.com szerint a szolgálati robotok globális piaca a tavalyi 14,39 milliárd dolláros értékről 63,8 milliárdra bővül 2025-re, az International Federation of Robotics (IFR) becslése szerint idén pedig világszerte 38 százalékkal fog növekedni a szolgálatba állított ipari robotok mennyisége. A növekedési dinamika a következő két évben is kitart a szervezet jóslata alapján.

Hasonlóan robbanásszerű a növekedés a telemedicina területén: a McKinsey konzultációs cég felmérése szerint a digitális megoldások átvétele, meghonosítása a pandémia előtti időszakhoz képest most huszonötszörös sebességgel történik. A Global Market Insights áprilisi előrejelzése szerint a telemedicina 2019-es, 45 milliárd dolláros értéke 2026-ra 175,5 milliárd dollárosra fog hízni.

És hogy jön a sorba a laborhús? Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete júliusi jelentése szerint – többek között a koronavírus miatt – idén a világ egy főre jutó húsfogyasztása kilenc éve nem látott mélységbe fog zuhanni. Mindeközben a nyugati féltekén hatalmasat ugrott a kereslet a hagyományos hús növényi alapú cserejátékosára. A Nielsen adatai szerint az amerikai élelmiszerboltok laborhúsforgalma május elejéig, mindössze kilenc hét leforgása alatt 264 százalékkal nőtt. Az iparág egyik vezető gyártójának, az Impossible Foodsnak a bolti jelenléte például júliusban már tizennyolcszor akkora volt, mint márciusban, és várakozásaik szerint a növekedésnek messze nincs vége: év végére ötvenszerese lesz a márciusinak. Ha kíváncsi arra, hogy mi a laborhúsgyártás óriási előnye a hagyományos húsiparral szemben, olvassa el a Piac & Profit legfrissebb számában, amely további érdekességeket is ismertet a hirtelen felgyorsult innovációkról.

