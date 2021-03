Kitömött zsebbel várhatja az újabb menetet a tőzsdét felforgató armada

Egy évvel ezelőtt, amikor világszerte szigorú korlátozásokat vezettek be a Covid-járvány miatt, sok amerikai fiatal kényszerült tétlenségre. A bezártságot próbálták valamivel ellensúlyozni, ami kicsit megdobja az adrenalinszintjüket. Miután aktív dolgokra nem volt lehetőség és a virtuális térben is leállt a sportfogadás, egy részük „kizárásos alapon” a tőzsde felé fordult.

Más kérdés, hogy döntő részük semmit nem tudott a piacokról, és számos szakértő szerint pénzügyi ismereteik most sem verdesik az eget. Egy kutatás szerint ugyanis a „Mi az a tőzsde?” és a „Mit jelent az S&P 500?” volt a leggyakoribb kérdésük. Igaz, ezek a befektetők, akik gyakran az ingyenesként hirdetett Robinhood nevű platformon keresztül kötik a tőzsdei ügyleteiket, a hiányosságokat lelkesedéssel és együttműködéssel pótolják.

Szűz kéz szerencsét hozott

Ez pedig új perspektívát jelentett nem csak számukra, de a piacok számára is. Hiszen korábban nem volt jellemző, hogy sok kisbefektető összehangoltan cselekedett volna. Az általuk használt Reddit fórumba bedobott „tippek” viszont sokszor termékeny talajra hullanak, és ha több ezer ember ugyanabból az értékpapírból vásárol, teszik ezt netán úgynevezett tőkeáttétellel, amikor a rendelkezésükre álló összegnél több pénzért tudnak venni, akkor abból érdekes dolgok jöhetnek ki.

Aki felült a hullámra, az nem tudott veszíteni (Fotó: Depositphotos) Aki felült a hullámra, az nem tudott veszíteni (Fotó: Depositphotos)

Érdemes ott kezdeni, hogy miután ezek a befektetők a "kályhától indultak" tavaly tavasszal, a nagy pánik után a mélypontok közelében kezdtek vásárolni. Annak köszönhetően pedig, hogy ez bejött, továbbra is a felfele tartó hullámot próbálták meglovagolni, miközben sok elemző és profi alapkezelő is arra számított, hogy a gazdasági kilábalás nem lesz zökkenőmentes, ez pedig a piacokon is érződni fog.