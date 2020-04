Kkv-kat mentő csomagokat tett elérhetővé az MFB tőkealap-kezelője

Olyan startupok kaphatnak kockázati tőkét, amelyek korábban már effajta forrásban részesültek, így ebből a szempontból már érettebbnek számítanak. A mini csomagban a már 50 millió tőkebefektetést kapott startupok maximum 65 millió forint tőkére és fedezet nélküli tagi kölcsönre pályázhatnak. A már legalább 100 milliós tőkében részesült, validált üzleti modellel és meghatározott számú felhasználóval rendelkező, a legutolsó lezárt évben a finanszírozandó termékből/szolgáltatásból legalább 10 millió forint árbevételt termelt startupok a midi csomagban 100 millióhoz juthatnak. Míg a minimum 50 éves forgalmú, teljeskörű menedzsmenttel és validált sales és marketing csatornákkal rendelkezők a maxi csomagban 150 millióhoz. E forrás felhasználható személyi jellegű ráfordításokra, anyag- illetve operációs költségek fedezésére. A Hiventures itt is 1 százalékos tulajdonrészt kap, amelyet évi 5,1 százalékos hozam mellett vásárolhatnak vissza az alapítók és a céltársaságok.

E kör tagjai 50-250 millió forintos befektetési összeget igényelhetnek, de maximum a 2019-es árbevételük felét. Ez forrás felhasználható a válság hatásaként felmerült/jelentkező tartozások rendezése (kifizetetlen bérek, adók, szállítók), következő hónapok negatív működési cash-flow-jának a fedezése, fennálló esedékes hitel és kamat törlesztésre és indokolt esetben beruházásra is. A Hiventures 1 százalékos tulajdonrészt köt ki, elvárt hozama évi 5,1 százalék. A tőkebefektetés legfeljebb 8 évre szólhat, míg az ahhoz igényelhető tagi kölcsön lejárata 7 év lehet. Az alapítók a folyósítást követően, a 7. év végéig vásárolhatják ki az MFB-leányt, míg az utóbbi a 7. év végétől a 8. év végéig szállhat ki.

