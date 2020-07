Olyan komoly pénzeső-fellegek gyülekeznek a 4iG felett, hogy az már külföldről is látszik

Visszatérve az Edison elemző cégre, ők már korábban is foglalkoztak a 4iG-val , a május közepén publikált elemzésük szerint a vállalat nyeresége és megtérülési mutatói alapján alulértékeltnek számított. Akkor azt közölték, hogy P/E alapon a régiós átlaghoz képest 50 százalékos diszkont értéken forognak a Budapesti Értéktőzsdén a 4iG részvényei, és a „fair árfolyam” az értékelésük alapján akár 1000 forint is lehetne.

Az árbevétellel párhuzamosan a nyereség is szépen fog hízni, az Edison anyagában található számok szerint a bruttó profit idén 14,7 milliárdra ugorhat a tavalyi 11 milliárd után. A következő évekre pedig 17,7, majd 20,8 milliárdos nyereséget jeleznek előre.

Az Edison most megjelent elemzésében – ahogy azt korábban a menedzsment előrevetítette – erőteljes növekedést vár. Az anyagban szereplő számok szerint idén 20 százalékkal bővülhet az árbevétel, amely megközelítheti az 50 milliárd forintot. Majd jövőre ehhez hasonló újabb nagy, hasonló arányú növekedést jeleznek, amely révén 2021-re az árbevétel megközelíti a 60 milliárd forintot. A cég idei kilátásai egyébként kedvezőek, az első negyedéves eredmény kedvezően alakult .

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság csütörtökön délután arról tájékoztatta a befektetőket, hogy az Edison Investment Research Limited, mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési lehetőségeket vizsgáló elemzőcége, a 2020. év 07. hónap 01. napi akvizíciós bejelentést követően elemzést készített a 4iG Nyrt.-ről . Ahogy arról lapunk is beszámolt a 4iG tulajdonosi köre átalakult , a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozások (Opus és a Konzum PE Magántőkealap) értékesítették részvényeiket, és a csomagok a vezérigazgató, Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó vállalkozásokhoz kerültek. Ezt követően a tulajdonosi szerkezet az alábbiak szerint alakult át:

