Koronavírus: pozitív kijelentést tettek a Richter vezetői

A Richter Gedeon vezérigazgatója, Orbán Gábor a negyedéves eredmények ismertetésének apropóján tartott online tájékoztatót nem a számokkal, hanem egy friss hírrel kezdte. A társaság a közelmúltban az év leginnovatívabb vállalata díjat kapta a Figyelő című laptól. Mint kiderült, ezt a vezető azért is tartotta fontosnak hangsúlyozni, mert a vállalat eredménye a viszonylag új, saját fejlesztésű originális gyógyszereknek köszönhetően alakult nagyon pozitívan. A számok egyébként olyannyira kedvezőek lettek, hogy rekordszintre ugrottak.

A társaság árbevétele 137,7 milliárd forint lett, ami meghaladta az elemzői várakozásokat, de jelentősen nőtt az EPS (egy részvényre jutó eredmény), a bruttó fedezet és az adózott eredmény is. Mint az Orbán Gábor elmondta, a korábbiakkal ellentétben az első kilenc hónapban a gyógyszergyártás volt, ami a bevételeket felfele húzta (15 százalékos növekedés volt), míg a nagy és kiskereskedelemben ennél szerényebb volt a növekedés (+5,8 százalék).

A vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a kiemelt, specializált termékportfólió növekedett látványosan. A bioszimiláris termékek mellett a legnagyobb sikert a Cariprazine (amit az USA-ban a Richter partnere Vraylar néven forgalmaz) érte el. Ezek esetében jelentős növekedés volt megfigyelhető a portfólión belüli súlyukat tekintve, a változás a generikus termékek rovására történt.

Tarolt a Cariprazine, hatalmas növekedés az USA-ban

A vállalat árbevétele az Egyesült Államokban nagyon jelentősen, 60 százalékkal ugrott meg. Ez a fent említett Cariprazine értékesítésének volt köszönhető. A szert kapcsán az amerikai partnerük royalty (jogdíjat) fizet, de beérkezett egy eseti összeg is, egy úgynevezett mérföldkő bevétel. Utóbbi nem rendszeres, most annak köszönhetően tudta a cég realizálni, hogy az USA-ban az értékesítés meghaladta az egymilliárd dollárt.

Újságírói kérdésre a vezető azt jelezte, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan Nyugat-Európában a Vraylar/Cariprazine sikerét egyelőre azért nem tudták megismételni, mert a kontinensen csak skizofréniára írható fel, míg az USA-ban három területen is alkalmazzák. A másik ok, az árazás, hiszen a tengerentúlon a fejlesztési költségeket sokkal jobban elismerik. Ennek ellenére Orbán Gábor szerint a szakmai elismertsége a terméknek megvan, több szakmai díjat is kapott a Cariprazine, és bízik abban, hogy ez később az üzleti mutatókban is jelentkezik majd. Folyamatban van egyébként a felhasználási lehetőségek kiterjesztése, és az úgynevezett major depresszió kezelésére az engedélyeztetési folyamat már zajlik. Emellett a földrajzi terjeszkedést is folytatja a termékkel a Richter, két új országba is bevezetik a szert.

Egy másik termékük, a Terrosa esetében 300 százalék feletti volt az árbevétel-növekedés, igaz, itt egy új termékről van szó, így alacsony a bázis. A kiszállítások és a fogyás nem fedi egymást, így ennek köszönhető, hogy a tervezett éves forgalmat már az első 9 hónapban elérték. Ugyanakkor az első háromnegyed év trendje az utolsó három hónapban éppen emiatt aligha fog folytatódni.

Az egyik legsikeresebb nőgyógyáaszti termékük, a meddőségi kezelésre használt Bemfola esetében a korábban elhalasztott kezeléseket részben pótolták, ez a harmadik negyedévben az értékesítést segítette. Összességében ugyanakkor Orbán Gábor szerint kijelenthető, hogy a Bemfola esetén a koronavírus féket rakott a meddőségi kezelésekre is, ez a terméknél éreztette a hatását. Mint a vezető elmondta, általános tapasztalat volt, hogy a fejlett országokban a bizonytalan helyzet miatt a gyerekvállalási kedv is visszaesett. Ez azzal járt, hogy például az ilyen típusú termékek forgalma gyengült, ugyanakkor például az orális fogamzásgátlók iránti kereslet, amelyek gyakorlatilag minimális orvos-páciens kapcsolatot igényelnek, számottevően nőtt.

Hogy nem csak pozitív üzleti folyamatok voltak idén azt jelzi, hogy a korábban igen sikeres termékük, az Esmya esetében a Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottság (PRAC) a forgalombahozatali engedély visszavonása megkezdődött, ez a termékkel kapcsolatos bevételekre ugyanakkor már nem volt érdemi hatással. Ennek a terméknek az árbevétel kiesése egyébként a korábbi időszakkal összevetve leginkább a nyugat-európai (EU-15) régió számaiban érződött. A negatívumok kapcsán az is elhangzott, hogy Oroszország év közben a promóciós tevékenység nehézkesen indult újra. Az új hatósági árak sem voltak jó hatással a vállalat eredményére, és a szerializáció kapcsán is láttak gyermekbetegségeket. A vezérigazgató ezek mellett Kínát emelte még ki, itt ugyanis a Cavinton támogatás megszűnt az év elején, ez jelentősen rontotta a vállalat számait, ami jelentkezett mind a forgalomban, mind a már kiszállított termékek esetében végrehajtott leírásban.

A fentek egyébként az egyes országok és régiók piaci súlyában is visszaköszöntek. Az amerikai piac súlya nagyon látványosan megugrott a korábbi 17-ről 24 százalékra. Ezzel párhuzamosan a többi piac (EU15, Magyarország, EU12) arányosan csökkent. Az egyéb piacokon egymással ellentétes hatások voltak, hiszen Kínában erőteljes volt a visszaesés (45 százalékos), amit részben ellensúlyozott Latin-Amerika, Japán és Ausztrália.

A koronavírus a Richterre is hat

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy a COVID helyzet az általános gyógyszerforgalomra negatívan hatott. Ennek több oka is volt, az egyik legfontosabb, hogy az újonnan bevezetett termékek promócióját akadályozza, de megfigyelhető az orvos-beteg találkozások visszaesése is, ami ugyancsak visszahúzólag hatott.

Bogsch Erik is a vállalat erkölcsi kötelezettségéről beszélt (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Bogsch Erik is a vállalat erkölcsi kötelezettségéről beszélt (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A koronavírus kezelésre szolgáló készítmények fejlesztése folyik, de Orbán Gábor azt jelezte, hogy a tocilizuma és ACE2 is hosszútávú megoldás lehet, legkorábban 2022-re engedélyezheti. A DNS-alapú oltóanyag esetén ők bérgyártást végeznek, de csak akkor fogják ezt megkezdeni, ha ez megkapja az engedélyt. A favipiravir esetén a vezérigazgató azt jelezte, hogy tapasztalatuk szerint ez nem túl preferált terápiás eszköz a betegek szempontjából. Ugyanakkor a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyára által kifejlesztett, remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szer kapcsán optimista a cégvezető, hiszen az megkapta például az FDA engedélyét is.

Ugyanakkor mind Orbán Gábor, mind Bogsch Erik, a társaság operatív elnöke is azt hangsúlyozta, hogy a COVID elleni készítmények kapcsán a társaság erkölcsi kötelességének érzi a szerepvállalást. Ezek, főként a bérmunkában gyártott készítmények a vállalat profitját biztosan nem fogják növelni. Ugyanakkor a vállalat felelősséget érez az emberek iránt, és ezért mindenképpen részt vesznek ezek fejlesztésében és gyártásában.