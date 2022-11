Lesz-e a forintra reálkamat a következő egy évben?

Mekkora az esély rá, hogy kamatozó befektetésekkel, kötvényekkel utolérjük az igencsak magasra emelkedett haza inflációt? – merült fel a kérdés a TrendFM rádió reggeli műsorában, ahol Eidenpenz Józseffel, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főmunkatársával beszélgettek. Utolérhetjük, amennyiben a gazdaságpolitikai irányítói által célként kitűzött és egyes elemzők által is valószínűsített inflációcsökkenés végbemegy. Ha jövőre év végére évi tíz százalék alá vagy a körüli szintre esik az infláció, akkor az évtizedes távlatokban is magas jelenlegi hazai kamatszint elég lesz ehhez.

Rövid futamidejű, fix kamatozású állampapírokkal, például diszkont kincstárjegyekkel ma el lehet érni 12-13 százalékos éves hozamot is. Sokan csak ezeket merik venni, amíg ki nem alakul, hogy a kamatok merre mennek, és gyengül-e a tovább a forint. De a változó kamatozású kötvények is 11-12 százalék körüli kamattal kaphatók most, ráadásul a következő kamatmegállapítás idején ennél magasabb értékek is várhatók.

A magas kamat még emelkedik

Ha most lenne például a Bónusz állampapírok kamatmegállapítása, akkor a következő kamat 13,8 százalék körül lenne a mostani 11,3 százalékkal szemben. Az inflációhoz kötött Prémium államkötvények kamatait pedig a jelenlegi 11,75 százalékról várhatóan 15- 16,5 százalékra fogja felvinni az idei átlagos pénzromlás.

A vállalati és banki kötvények piaca is megélénkült az utóbbi időben a magas kamatok miatt, amelyek azonban a kockázatok egy teljesen más síkján mozognak, mint az állampapírok. Vannak olyan banki kötvények például, amelyek kockázati besorolása a hét fokozatú skálán négyes, ami a vegyes, részvényekből és kötvényekből álló befektetési alapok kockázati szintjének felel meg. A banki kötvényekre ugyanis már nem jár az OBA (az Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája, mint a bankbetétekre.

Mi lesz veled, kriptovaluta-piac?

A kriptodevizák piacán rengeteg minden történt az idén, de jellemzően cseppet sem pozitív hírek jöttek. Csődhullám zajlott és medvepiac bontakozott ki, folyamatosan eső vagy jó esetben stagnáló árfolyamokkal. A háttérben azonban számos olyan folyamat zajlik, ami hosszú távon eredményeket hozhat.

A kriptovaluta-tőzsdék például gőzerővel dolgoznak jelenleg olyan módszereken, amelyek segítségével pontos kimutatást tudnak adni a náluk letétben helyezett értékekről, így visszaállíthatják a befektetők bizalmát. Másutt végre igazán felhasználóbarát felhasználói felületeket, szoftvereket készítenek. Folyik a fejlesztése különböző játékoknak és metaverzum-világoknak is.

Így nagyon valószínű, hogy a 2018-2020-as kemény kriptotélhez hasonlóan a mostaninak is vége lesz egyszer, még ha esetleg évekig is tart az igazi kilábalás.

