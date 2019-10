Ma még megmentheti a pénzét, ha rendelkezik

Pénteken jár le a pénzügyi szolgáltatóknál - köztük a bankoknál, egészségpénztáraknál - vezetett számlák tulajdonosainak azonosítására megadott határidő: holnaptól nem rendelkezik az itt tartott pénze fele az, aki ezt a kötelezettséget elmulasztja. Sokkal többen fognak ezen meglepődni, mint gondolnánk.

Nem magyar specialitásról van szó, uniós előírásoknak kell megfelelnie a magyar bankrendszernek, amikor elvárja a számlatulajdonosoktól, hogy azonosítsák magukat. Azért van erre szükség, hogy ki lehessen szűrni a terrorizmust pénzelő hálózatokat, az eredeti cél legalábbis ez volt.

Ezért aztán minden olyan számla esetében, amelyet 2017 június 26-a előtt nyitottak, kötelezővé vált az azonosítás. Ennek első határideje idén június 26 volt, de mivel az érintettek egy nagyon jelentős hányada - több százezer magánszemély, illetve vállalkozás - késlekedett a procedúrával, a kormány úgy döntött, hogy október 31-re teszi át a határidőt (ebben egyébként egy kis szerepe az Mfor-nak is volt).

Most viszont már nincs kegyelem, így aki nem jár el időben az ügyben, annak zárolják a számláját. Ami persze nem pontos megfogalmazás, inkább arról van szó, hogy elvész a rendelkezési jog a számla felett, eseti utalásokat nem lehet majd például kezdeményezni. A pénz azonban továbbra is megmarad a számlán, és az első adandó alkalommal, amikor a számlatulajdonos ügyfél betér a bankfiókba, és elvégzi az azonosítást, rögtön visszaszerzi a rendelkezést a számlája felett.

Az elmúlt hónapokban többféle becslésről is lehetett olvasni, hogy mennyi számla esetében nem történt még meg az egyeztetés. A Piac és Profit magazin októberben megjelent számában mind a Magyar Bankszövetség, mint az egyik legnagyobb bankhálózat, a Takarék Csoport illetékese nyilatkozott az ügyben. Utóbbi elnök-vezérigazgatója, Vida József azt nyilatkozta, hogy szeptember közepi állapot szerint még mintegy százezres ügyfélkörükre várt a feladat, hogy azonosítsák magukat. Ők főleg a vidéken élő nyugdíjasok közül kerülnek ki, akik ritkán járnak a bankba. Ezért nem is érdemes arra várni, hogy betérjenek a fiókokba, a Takarék Csoport munkatársai inkább a lakásukon keresik fel az ügyfeleket, hogy ne legyenek fennakadások november után.

A vállalkozóknál sem volt jobb a helyzet, ráadásul esetükben a számlához való hozzáférés kulcsfontosságú a bérek, beszállítók kifizetése szempontjából. Itt is mintegy százezer egyeztetésre váró számláról lehetett tudni szeptember végén.

Bár azóta eltelt egy hónap, valószínűleg még mindig tízezres nagyságrendben vannak olyan számlák, amelyeknél elmaradt az azonosítás. Ezek egy része úgynevezett alvó számla, amelyen évek óta nem volt érdemi pénzmozgás, vagyis valójában nem okoz nehézséget, ha egy időre felfüggesztik felette a rendelkezési jogot. De bizonyosan lesznek olyan számlák is, amelyeket használnak, és november első napjaiban derül majd ki a tulajdonos számára, hogy éppen nem tud fizetni. Nekik sürgősen fel kell keresniük a pénzügyi szolgáltatójukat.

Mint a Magyar Bankszövetségtől megtudtuk, friss adatokkal ugyan nem rendelkeznek az azonosítatlan vállalkozói számlákat illetően, de bizonyosan csökkent a számuk a szeptember végén jelzett mintegy 100 ezerről. A lakosság esetében megerősítették, hogy a digitális csatornákat kevésbé használó idősebb számlatulajdonosok esetében a szokásosnál gyakrabban fordulhat elő, hogy elfeledkeznek az azonosításról. Illetve azoknál fordulhat ez még elő, akik külföldön élnek, így az egyeztetésre csak a hazalátogatásukkor kerülhet sor. A bankszövetségnek operatív feladata nincs ebben az ügyben, a bankoknak kell eljárniuk, de lapunknak fontosnak tartották kiemelni, hogy a határidő után is teljesülnek az azonosítatlan számlákon a bejövő tételek - vagyis az utalásokat jóváírják a számlákon - valamint a csoportos beszedési megbízások is. Sőt, az esetleges inkasszó iránti rendelkezést - például a NAV esetében - is végre fogják hajtani. Talán még fontosabb, hogy a bankkártyás műveletekre - tehát a készpénzfelvételre és a bolti vásárlásokra - is érvényes a korlátozás.