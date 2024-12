Magyar Péter kezébe eshetett egy méretes ütőkártya?

A személyes érintettséget meghaladó arányban vannak azok, akik inkább, vagy nagyon aggódnak a forint jövőbeli árfolyama miatt (56 százalék) és csupán 13 százaléknyian inkább, vagy egyáltalán nem aggódnak miatta. Még a kormánypártiak körében is egyenlő arányban (28 százalék) vannak azok, akik aggódnak, illetve akik nem aggódnak a forint jövőbeli árfolyama miatt.

A személyes érintettség kérdésében 44 százalék számolt be jelentős érintettségről (4-es és 5-ös értékelések arányának összege az 1-5-ös skálán). Az érintettek köre az 50-60 éves korcsoportban, a diplomások körében, a magas jövedelműek körében és a Tisza-szavazók körében éri el, vagy haladja meg az 50 százalékot.

Alapvetően pesszimisták a lakossági várakozások a forintárfolyam további alakulását tekintve: 61 százalék további gyengülésre számít és csak 10 százalék bízik abban, hogy visszaerősödik a forint árfolyama a következő hónapokban. Érdekesség, hogy még a kormánypártiak körében is a pesszimisták vannak relatív többségben a forintárfolyam alakulását tekintve, noha az országos átlaghoz képest itt jóval szűkebb az olló: ebben a körben 30 százalék számít további forintgyengülésre és 23 százalék számít visszaerősödésre – derült ki az intézet felméréséből.

Az Opinio Institute legújabb országos reprezentatív kutatásában a 16 év feletti lakosság negyede (25 százalék) nyilatkozott úgy, hogy a korábbiaknál jobban odafigyelt a forintárfolyamra az elmúlt hetek forintgyengülésének kontextusában. Ez az arány a társadalom magasabb státuszú szegmenseiben magasabb az országos átlagnál (diplomások körében 38 százalék, magas jövedelmű háztartásban élők körében 31 százalék). Az ellenzéki pártok szavazói, azon belül is elsősorban a Tisza-szavazók nagyobb részét foglalkoztatta a kérdés, az ő körükben 42 százalék követte a szokásosnál jobban az árfolyamtrendeket bevallásuk szerint a kormánypártiak 15 százalékához képest.

