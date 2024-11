Már épül Magyarország legnagyobb zöld energiatárolója

Magyarország szuverenitásvédelme szempontjából kulcsfontosságú a tárolókapacitás kérdése. Az atomenergia mellett ugyanis a napenergiára támaszkodunk leginkább, ami viszont időjárásfüggő, és nem feltétlenül akkor termelődik, amikor felhasználnánk. Éppen ezért a most futó pályázatok keretében összesen 260 milliárd forinttal támogatja az állam az energiatárolók telepítését. Közel 100 milliárd forinttal az ipariakét, és mintegy 160 milliárd forinttal a vállalkozások és családok ilyen jellegű fejlesztéseit – hangzik el az Energiaügyi Minisztérium legújabb kisvideójában.

Czeptek Gábor miniszterhelyettes arról is beszél, hoy ami az energiaszektor zöldítését illeti, Magyarország kifejezetten jól áll. 2022 óta duplájára nőtt az ország teljes napenergia-termelő kapacitása, és flottul haladnak a tárolók ügyében is. Jövőre megduplázzák, 2026-ra pedig hússzorosát építik ki a jelenlegi tároló kapacitásnak. Azt szeretnék elérni, hogy 2030-ra legalább 1 gigawattnyi energia álljon rendelkezésre hazánkban. A szolnoki beruházás is ahhoz járul hozzá, hogy Magyarország energiaellátása minél tisztább, kiszámíthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb legyen.