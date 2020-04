Mi történik a forinttal a csapkodó piacokon? A további gyengülés benne van a pakliban

Az euró elérte a 365 forint körüli szinteket, ami újabb, soha nem látott gyenge szintet jelent a magyar deviza történetében. A forintgyengülés elsősorban a koronavírus-járványhoz köthető negatív befektetői hangulattal magyarázható. A nemzetközi piacok „csapkodnak”, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar bekövetkezhet egy jelentős forintgyengülés, amelynek eredményeként 5-10 forinttal drágul az euró, de ugyanilyen mértékű visszaerősödés is elképzelhető. Ugyanakkor egyelőre olyan pozitív tényező nem látható, amely komolyabb trendszerű forinterősödést vetítenek előre. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzőjének kommentárja a forintárfolyam alakulásáról.

Újabb és újabb mélypontokra kerül a forint az euróval szemben, szerdán az euró a 365 forint körüli szinteket is elérte. A forintgyengülés elsősorban a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásaitól való befektetői bizonytalansággal magyarázható. „Ha a nemzetközi piacokon eladási hullám alakul ki, akkor a legtöbb feltörekvő piaci deviza – köztük a forint – általában eladósorba kerül, most is ez történt. Fontos, hogy az elmúlt hetekben nagyon csapkodó a piac. Amilyen gyorsan tud jönni egy jelentősebb forintgyengülés, amelynek eredményeként az euró mondjuk 5-10 forinttal erősödik, ugyanilyen gyorsan jöhet optimista hangulat egy hasonló mértékű korrekció” – mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

A forint a többi feltörekvő piaci és régiós devizák között a gyengébbek közé tartozik. Ebben a már említett negatív befektetői hangulat mellett szerepet játszik az alacsony kamatszint. A héten látott forintgyengüléshez pedig hozzájárulhattak a hétfőn elfogadott felhatalmazási törvénnyel kapcsolatos negatív nemzetközi visszhangok is. Március elejéhez képest a forint 8 százalékkal gyengült az euróval szemben. A cseh korona valamivel kisebb, 7,6 százalékos mínuszt hozott össze ezzel párhuzamosan. A lengyel zloty vesztesége 6,2 százalékot tett ki, a román lej viszont csak 1 százalékot veszített értékéből az euróval szemben. Vannak komolyabb gyengülést produkáló feltörekvő piaci devizák, például az orosz rubel 15 százalékkal gyengült, a dél-afrikai rand 14 százalékkal, a mexikói pesó pedig több mint 17 százalékkal.

A K&H vezető elemzője szerint a 365 forint körüli euróárfolyam fontos szint, de ha marad ez a negatív befektetői hangulat, akkor tovább gyengülhet a magyar deviza, így akár a 370 forint felé veheti az irányt az euró. Hozzátette: „Egyelőre nem látni olyan pozitív jeleket, amelyek komolyabb trendszerű forinterősödést hoznának rövid távon, ugyanakkor a már említett piaci csapkodás miatt az euró 5-10 forintos gyengülése is benne van a pakliban.”