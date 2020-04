Mostantól az is kimehet az utcára, aki érettségizni akar

Bár az egyik pedagógus szakszervezet szerint nem szabad kockáztani, a kormány nem lát indokot a halasztásra, így május 4-én megrendezik az érettségi vizsgákat Magyarországon. Előrehozott érettségire nem lesz lehetőség, csak az tehet érettségit, akinek idén a felvételihez szüksége van rá, így is több mint 80 ezer fiatal érettségizhet idén - de nem kötelező, bárki dönthet úgy, hogy csak ősszel teszi le a vizsgát. Csak írásbeli vizsgák lesznek, a vizsgázók létszáma egy helyiségben nem haladhatja meg a 10 főt és biztosítani kell a 1,5 méteres távolságot is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!