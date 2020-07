Opus: Mészáros Lőrinc felesége kiszállt, gyerekei beszálltak

A család összbefolyása ennek következtében nem változott, továbbra is több mint 70 százalékban diszponálnak a tőzsdei cég részvényei felett.

A családon belüli tőkeátcsoportosítás eredményeként értelemszerűen Mészárosék befolyása jottányit sem változott, továbbra is az Opus-részvények több mint 70 százaléka felett diszponálnak. Ezen belül Mészárosné Kelemen Beatrix Csillának is maradt részesedése, Mészáros Lőrinccel együtt három cégen - Konzum PE Magántőkealap, Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. és Konzum Management Kft. - keresztüli közvetett Opus-részesedésük 63,83 százalék.

