Összezúzták Amerikát, évek óta nem láttunk ilyet

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 767,27 ponttal, 2,9 százalékkal, 25 717,74 pontra esett vissza. Az S&P 500-as mutatója is hasonlóan, 2,98 százalékkal gyengült, 87,31 pontot veszített és 2844,74 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója ennél is rosszabbul járt, 3,47 százalékkal zuhant, 278,03 pontot vesztett és 7726,04 pontra esett vissza.

Az év első felében a nemzetközi piacok óriási rallyt mutattak be, az elmúlt napokban viszont komoly hátraarcot láthattunk. A háttérben az élesedő amerikai-kínai kereskedelmi háború áll, melyben tegnap a jüan leértékelése újabb fejezetet nyitott. A kínai jüan dollárhoz viszonyított árfolyama áttörte a lélektani küszöbnek tartott hetes szintet, 2008 májusa óta először. Miután Kínában nem a piaci viszonyok alakítják a fizetőeszköz árfolyamát, hanem a hatóságok tartják ellenőrzés alatt, így elemzők az új pótvámokra adott megtorló intézkedésnek tekintik a döntést. A szakértők szerint félő, hogy a vámok bevezetésével és emelésével induló konfliktus devizaháborús fejezete azt mutatja, hogy a felek a megegyezés helyett hosszú állóháborúra készülnek. Olaj volt a tűzre, hogy Kína bejelentette, leállítja az amerikai agrártermékek importját, ami Trump egyik fontos szavazói bázisának a közép-nyugati farmereknek óriási érvágás lehet.

A több napja tartó esés hatására az S&P 500-as és a Dow is több mint 6 százalékot gyengült. Ennél is rosszabb sorozatot mutatott be a Nasdaq, amely hétfőn immár sorozatban a hatodik napja zárt mínuszban, ilyet három éve, 2016-ban láthattunk utoljára. A hétfői esés mértéke önmagában is kiemelkedő volt, hiszen az idei évben a legnagyobb mértékű mínuszt produkálta a Wall Street.

Az amerikai tőzsdeindexek a mostani vérzivataros napok ellenére még mindig viszonylag közel vannak a történelmi rekordjaikhoz. Más nagy nemzetközi piacokról viszont ez nem mondható el, így például a frankfurti Dax, amely megközelíteni sem tudta most nyáron a 2018 januári rekordját immár közelebb van a tavaly év végi mélypontjához, mint a csúcs szinthez. Még ennél is rosszubbul áll a legnagyobb ázsiai piac, a japán tőzsde irányadó mutatója, amely hétfőn éjszaka a decemberi mélypontjától már csak 3 százalékra volt.

A határidős indexek reggeli helyzete alapján a tengerentúlon kisebb korrekció következhet, arra viszont nincs semmi garancia, hogy az erősödés tartós lesz, könnyen lehet, hogy a befektetők a következő hetekben folytatják a részvényportfólióik leépítését.