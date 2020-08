Nyugati vezetők Putyinnal alkudoznak Fehéroroszországról

Az országban egy hete folyamatosak a tüntetések. A tiltakozók szerint az oroszbarát Aljakszandr Lukasenka elnök elcsalta az elnökválasztást, amelyen a hivatalos adatok szerint a voksok 80,1 százalékát kapta. A megmozdulások annak ellenére folytatódtak, hogy a rendőrség brutálisan reagált. A választásokat követő négy napban, mintegy hétezer embert vettek őrizetbe, könnygáz- és hanggránátokkat és gumilövedékeket vetettek be. Legalább két tüntető meghalt.

Szerdán az EU-tagállamok vezetői, videókonferencia keretében tárgyalnak a Fehérországban az augusztus 9-én tartott elnökválasztások után kialakult krízisről. A tagországok elnökei és miniszterelnökei, várhatóan az ország ellen előkészített uniós szankciókról hoznak döntést, és közös üzenetet küldenek a moszkvai vezetésnek, amelyben az orosz beavatkozás elkerülésére szólítanak fel.Moszkva, múlt vasárnap jelentette be, hogy kész katonai segítséget nyújtani Fehéroroszországnak.

Kedden Charles Michel, a 27 uniós tagállamot tömörítő Európai Tanács elnöke is beszélt az orosz elnökkel az egyre súlyosbodó fehérorosz helyzetről. "Csakis békés és minden felet érintő eszmecsere útján lehet megoldani a válságot Fehéroroszországban" - közölte Michel a telefonbeszélgetést követő Twitter üzenetében.

