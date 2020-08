Rákaptak az amerikaiak a lakásépítésre

Az amerikai lakáspiacon a használt ingatlanok adásvétele teszi ki a teljes forgalom nagyjából 90 százalékát. Ezért árgus szemekkel kell figyelni ezek adatait is. Az amerikai ingatlanforgalmazók szövetsége (NAR) szerint júniusban az előző havinál 20,7 százalékkal több használt lakást adtak el. Elemzők nagyobb, 24,5 százalékos emelkedéssel számoltak. Tavaly júniushoz képest 11,3 százalékkal csökkent a tulajdonost cserélő lakások száma.

A megkezdett lakásépítések száma szezonális kiigazítással és évesítve a júniusi 1,220 millióról 22,6 százalékkal 1,496 millióra emelkedett júliusban, ami 23,4 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 1,212 milliót. A piac a megkezdett lakásépítések esetében is a júniusihoz képest növekedést várt júliusra, de 1,240 milliós becsléssel a ténylegesnél kisebb mértékűt. Júliusban szezonális kiigazítással és évesítve 1,280 millió magánlakás készült el az Egyesült Államokban, 3,6 százalékkal több az előző havinál és 1,7 százalékkal több a tavaly júliusi 1,258 milliónál.

A vártnál nagyobb mértékben, hat havi csúcsra nőtt a kiadott magánlakás-építési engedélyek és emelkedett a megkezdett lakóingatlan építések száma is júliusban az Egyesült Államokban a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau kedden kiadott jelentése szerint.

