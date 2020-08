Rekorderedmény a kormány kedvenc informatikai cégénél

A 4iG IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 20,2 milliárd forint volt, amely 39 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, a vállalat EBITDA-ja pedig 1.360 millió forintra növekedett, amely 34,8 százalékkal haladta meg a 2019. első félévi pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredményét.

A cégcsoport azt közölte, hogy az eredményeit többek között az új piaci (például ServiceNow, e-aláírás), valamint a távmunkához és digitális átálláshoz kapcsolódó (kiberbiztonság, távoli rendszerfelügyelet és elérés, szerviz) szolgáltatások mellett, a megrendelők megnövekedett hardverigénye is felfelé húzta. A társaság emellett bővíteni tudta a folyamatos megbízásokból származó szolgáltatási bevételeit – egy év alatt ez az arány 10-ről 16 százalékra növekedett – és jelentősen javult a tanácsadásból, egyéb termék vagy szolgáltatásból származó megbízások aránya is, amely 16 százalékról 36 százalékra emelkedett.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója és Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója

A társaság azt is jelezte, hogy a járványhelyzet ellenére a cégcsoport munkavállalói állománya is megugrott, június 30-án a foglalkoztatottak száma elérte a 644 főt. A növekvő létszám persze a költségekben is visszaköszönt, hiszen a bázisidőszakban a személyi jellegű ráfordítások 2 milliárd forintot tettek ki, míg idén ez már 3,8 milliárdot. Összességében a működési költségek soron is komoly megugrást láthattunk, hiszen egy évvel korábban 13,677 milliárdot számolt el a 4iG, míg 2020-ban már 18,927 milliárdot. A pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) 715 millióról 990 millióra nőtt. Az adózott eredmény pedig a bázisidőszak 579 milliós értékével szemben 775 millió lett.

A menedzsment arról is beszámolt, hogy a 4iG első féléves kimagasló növekedése mellett további 20,8 milliárd forintnyi megrendelésállományuk van, amelyek teljesítése még az idei évben esedékes. A cégcsoport bevételei így várhatóan jelentősen meghaladják majd a tavaly egész évben elért 41 milliárd forintot.

Az eredményes félév és a vállalat tartalékai okán a cégcsoport gazdasági helyzete továbbra is stabil. Az iparág sajátossága, hogy az informatikai és ICT-vállalatok jellemzően a harmadik és negyedik negyedévben realizálják bevételeiket, ennek megfelelően a 4iG menedzsmentje a második félévben a társaság üzleti teljesítményének további növekedésére számít.

A tulajdonosi szerkezet kapcsán a társaság jelentése azt rögzíti, hogy Jászai Gellért, a társaság elnök-vezérigazgatója vagyonkezelő társaságán keresztül megvásárolta az Opus Global Nyrt. 9,95 százalékos és a Konzum PE Magántőkealap 11,63 százalékos 4iG-ben lévő részvénycsomagját (a fenti két társaság Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik – szerk.). Az ügylet révén Jászai Gellért közvetett módon – az IKON Befektetési Alapkezelő Zrt.-n és a KZF Vagyonkezelő Kft.-n keresztül – a társaság mindösszesen 61,79 százalékos részvénycsomagját tulajdonolja, amely a szavazatok 63,86 százalékos arányát biztosítja a jövőben. A tranzakciót 2020. július 1-jén jelentették be a Budapesti Értéktőzsde honlapján az igazgatósági és tulajdonosi jóváhagyásokat követően.

A kimagasló eredmény egyébként a pénteki kereskedésben a nyitás után nem tükröződött a 4iG-részvények árfolyamában. A papírok csak szerény mértékben mozdultak felfelé.